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NEUMORNA NEDA UKRADEN /

Glamur i neiscrpna energija i u 75. godini: Pogledajte najbolja izdanja žene koja prkosi godina

Glamur i neiscrpna energija i u 75. godini: Pogledajte najbolja izdanja žene koja prkosi godina
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Za Nedu Ukraden godine su očito samo broj. Legendarna pjevačica, koja će uskoro proslaviti 75. rođendan, i dalje neumorno nastupa, zrači energijom i plijeni pažnju gdje god se pojavi. Tako je i sinoć na Porcijunkulovu u Čakovcu oduševila publiku, zablistavši u uskoj haljini i još jednom dokazavši da je u sjajnoj formi.

U galeriji pogledajte neka od njezinih najboljih modnih izdanja koja su obilježila posljednjih godina njezinu bogatu karijeru.

3.8.2026.
12:20
Hot.hr
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Neda UkradenModna Izdanja
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