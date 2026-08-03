Glamur i neiscrpna energija i u 75. godini: Pogledajte najbolja izdanja žene koja prkosi godina

Za Nedu Ukraden godine su očito samo broj. Legendarna pjevačica, koja će uskoro proslaviti 75. rođendan, i dalje neumorno nastupa, zrači energijom i plijeni pažnju gdje god se pojavi. Tako je i sinoć na Porcijunkulovu u Čakovcu oduševila publiku, zablistavši u uskoj haljini i još jednom dokazavši da je u sjajnoj formi.

U galeriji pogledajte neka od njezinih najboljih modnih izdanja koja su obilježila posljednjih godina njezinu bogatu karijeru.