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ČISTO UŽIVANJE /

Neda Ukraden oduševila fotografijom: 'Počasti me živote! Moja ljubav i ja!'

Neda Ukraden oduševila fotografijom: 'Počasti me živote! Moja ljubav i ja!'
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Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Popularna pjevačica oduševila je pratitelje na Instagramu kada je objavila fotografiju svog malog psića Zore te je iskoristila priliku da najavi nadolazeće koncerte

16.7.2026.
16:36
Hot.hr
Matko Begovic/PIXSELL
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Glazbena diva Neda Ukraden (75) pokazala je svojim pratiteljima kako spaja ugodno s korisnim. U objavi na Instagramu najavila je gust raspored koncerata, no istovremeno uživa u zasluženom odmoru na moru. Fotografija na kojoj pozira sa svojom kujicom jorkširskog terijera na brodu, uz slikovitu pozadinu Bokokotorskog zaljeva, oduševila je njezine obožavatelje.

"Počasti me živote! Moja ljubav i ja!", napisala je pjevačica uz fotografiju, savršeno sažimajući prizor čistog uživanja. S osmijehom na licu, slamnatim šeširom i u društvu svoje ljubimice Zore, Neda je iskoristila idiličan trenutak kako bi obožavatelje obavijestila o nadolazećim nastupima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neda Ukraden (@neda.ukraden)

Ljetna turneja i novi koncerti

Iako fotografija prikazuje trenutke opuštanja, opis objave otkriva kako za jednu od najpoznatijih pjevačica regije nema pravog odmora. Neda je najavila ljetnu turneju koja će obuhvatiti Hrvatsku, Crnu Goru i Sloveniju. Prema objavi, njezin raspored uključuje nastupe u Krapinskim Toplicama 18. srpnja, Nikšiću 26. srpnja, te u Čakovcu, gdje će svojim koncertom zatvoriti popularno Porcijunkulovo drugog kolovoza. Slijede nastupi u slovenskim Puconcima i Središču ob Dravi 14. i 15. kolovoza, a ljetnu seriju koncerata završit će u Slavonskom Brodu 28. kolovoza.

 

Neda Ukraden oduševila fotografijom: 'Počasti me živote! Moja ljubav i ja!'
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

 

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest o novim nastupima, a komentari su se nizali. "Vidimo se u subotu!", poručio je jedan pratitelj, dok su drugi hvalili njezin izgled i preslatko društvo. "Uživancija sa preslatkom Zorom", "Jedna je Neda. Uživajte u divnoj Boki", samo su neke od poruka podrške. Mnoge je zanimalo i više detalja, pa je tako jedna obožavateljica upitala za točnu lokaciju koncerta u Slavonskom Brodu.

Neda je nedavno kao članica žirija sudjelovala u popularnom showu "Nikad nije kasno", a u lipnju je predstavila i svoj novi album "Svoja na svom". 

Neda UkradenLjubimacNovi AlbumKoncerti
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