FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITALI SMO VAS /

Hrvati izgubili nadu u pošten nogomet: 'Čekamo veliko finalno namještanje za Argentinu'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: Što očekujete od velikog finala Argentina - Španjolska? Donosimo vaše odgovore

16.7.2026.
17:10
RTL Danas
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Argentine drugi su finalisti Svjetskog nogometnog prvenstva nakon velikog preokreta u Atlanti. Do samog kraja su gubili 1-0 i onda u nekoliko minuta nakon dvije Messijeve asistencije i neobjašnjivog povlačenja Engleske pobijedili 2-1.

Uslijedila je erupcija oduševljenja među navijačima u Atlanti, ali i na ulicama Buenos Airesa i cijele Argentine. Inače, u prvih pola sata igre nije bilo nijednog udarca prema vratima, što se na Mundijalu nije dogodilo od 1966. godine.

U nedjelju u New Jerseyju na rasporedu je veliko finale između Argentine i Španjolske.

Što očekujete od velikog finala Argentina - Španjolska?

U našoj stalnoj rubrici smo vas pitali: Što očekujete od velikog finala Argentina - Španjolska? U nastavku donosimo neke od vaših komentara koje ste podijelili na Facebooku Net.hr-a.

Ivan Sukreski nema dileme. "Španjolska prvak - ljepše igraju i bolji su od Argentine." Davor Basta ne krije ogorčenost krovnom organizacijom nogometa. "Veliko finalno namještanje utakmice u korist Argentine od strane njihove mame FIFA-e", napisao je.

"Pobjedu Španjolske i našeg Olma. Ali bojim se namještaljke", piše Maja Gregoran. "Teško da će Španjolska pobijediti, ipak su u Trumpovoj nemilosti", smatra Ivan Lisjak.

Darija Kozarić brine drukčije brige. "Da muž zaboravi tajming utakmice i da se dočepam daljinskog." Ante Gambiraža nastavlja s kritikama FIFA-i. "Glupi koncert u poluvremenu i bar 40 minuta produžetka utakmice zbog VAR-a ili dok ne namjeste sve da Argentina pobijedi."

Jadranka Novoselc još ne može prežaliti nepravdu prema Vatrenima. "Ne očekujem ništa jer su Hrvatsku nepošteno izbacili tako da mi je svejedno tko će pobijediti."

"Jučerašnja igra Argentine u drugom poluvremenu me oduševila. Ako to ponove i protiv Španjolske, osvojit će naslov", misli Dražen HapIvan Dukic zaključuje ziheraški: "Bit će tijesno, ali utakmica vrhunska."

Tema DanaPitamo VasArgentinašpanjolskaSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.FinaleFifa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike