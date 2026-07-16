Hrvati izgubili nadu u pošten nogomet: 'Čekamo veliko finalno namještanje za Argentinu'

Nogometaši Argentine drugi su finalisti Svjetskog nogometnog prvenstva nakon velikog preokreta u Atlanti. Do samog kraja su gubili 1-0 i onda u nekoliko minuta nakon dvije Messijeve asistencije i neobjašnjivog povlačenja Engleske pobijedili 2-1.

Uslijedila je erupcija oduševljenja među navijačima u Atlanti, ali i na ulicama Buenos Airesa i cijele Argentine. Inače, u prvih pola sata igre nije bilo nijednog udarca prema vratima, što se na Mundijalu nije dogodilo od 1966. godine.

U nedjelju u New Jerseyju na rasporedu je veliko finale između Argentine i Španjolske.

Što očekujete od velikog finala Argentina - Španjolska?

U našoj stalnoj rubrici smo vas pitali: Što očekujete od velikog finala Argentina - Španjolska? U nastavku donosimo neke od vaših komentara koje ste podijelili na Facebooku Net.hr-a.

Ivan Sukreski nema dileme. "Španjolska prvak - ljepše igraju i bolji su od Argentine." Davor Basta ne krije ogorčenost krovnom organizacijom nogometa. "Veliko finalno namještanje utakmice u korist Argentine od strane njihove mame FIFA-e", napisao je.

"Pobjedu Španjolske i našeg Olma. Ali bojim se namještaljke", piše Maja Gregoran. "Teško da će Španjolska pobijediti, ipak su u Trumpovoj nemilosti", smatra Ivan Lisjak.

Darija Kozarić brine drukčije brige. "Da muž zaboravi tajming utakmice i da se dočepam daljinskog." Ante Gambiraža nastavlja s kritikama FIFA-i. "Glupi koncert u poluvremenu i bar 40 minuta produžetka utakmice zbog VAR-a ili dok ne namjeste sve da Argentina pobijedi."

Jadranka Novoselc još ne može prežaliti nepravdu prema Vatrenima. "Ne očekujem ništa jer su Hrvatsku nepošteno izbacili tako da mi je svejedno tko će pobijediti."

"Jučerašnja igra Argentine u drugom poluvremenu me oduševila. Ako to ponove i protiv Španjolske, osvojit će naslov", misli Dražen Hap. Ivan Dukic zaključuje ziheraški: "Bit će tijesno, ali utakmica vrhunska."