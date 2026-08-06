Pogledajte gdje je jutros izmjereno čak 35,9 °C! Meteorolog otkrio jesu li pali neki rekordi

Jučer i danas upaljeni su crveni alarmi u cijeloj zemlji. Osijek, Zagreb, Karlovac, Gospić Knin, Rijeka, Split i Dubrovnik imaju najviši stupanj upozorenja na toplinske valove.

Jučerašnji rekorder bio je Valpovo u kojem je izmjereno čak 39,7 stupnjeva, a slijedili su Zagreb i Požega s 38,7 te Beli Manastir s 38,6 stupnjeva.

Foto: DHMZ

U Osijeku su izmjerena 38,3 stupnja, a u Karlovcu je bilo "samo" 37,8, Gospiću - 36,1, a Kninu 37,8 Celzijusa. Na moru je, čini se, bilo mrvicu lakše za disati, ali zanemarivo. Tako je u Rijeci izmjereno 36 stupnjeva, Splitu 35,7 i Dubrovniku 35 stupnjeva.

Padaju li rekordi?

Kako je najavio naš meteorolog Dorian Ribarić, sa zapada nam se približava frontalni poremećaj, koji će donijeti malo olakšanja na kopnu, ali treba izdržati do sutra. Jesu li dnevne temperature oborile apsolutne rekorde, Ribarić kaže da nisu. Međutim:

"Prema dosadašnjim podacima, riječ je o rekordno toplom kraju srpnja i početku kolovoza na velikom broju mjernih postaja", dodao je.

Dokaz tome su i jutarnje temperature koje su već ogromne. U četvrtak u 11 sati Zagreb se već zagrijao na 33,9 stupnjeva, Osijek na 34, Karlovac mjeri 31,4, Gospić 29 stupnjeva, Knin 34,9, Rijeka 34,1, Split 33,5 te Dubrovnik 32,6 stupnjeva.

U Grudama je izmjereno 35,9, a ugodno je samo na Zavižanu na kojem je 25 stupnjeva.