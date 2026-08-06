Stiže popuštanje vrućina, pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio kada će se stabilizirati

Ostajemo u polju malo povišenog tlaka, no sa zapada se Alpama približavaju frontalni poremećaji. Oni će znatno oslabljeni u drugom dijelu petka okrznuti naše krajeve, ali dovoljno da s njima barem nakratko stigne i malo tog vlažnog, nestabilnog i manje toplog zraka.

ČETVRTAK

Ujutro opet vedro i sunčano te uglavnom sasvim mirno, nakon često tople, na moru i vrlo tople noći. Slab burin puhat će tek ponegdje uz obalu, uglavnom samo pod Velebitom i Biokovom. No, na samome moru, na otocima čak i tiho pa je mjestimice moguća i kratkotrajna magla, uglavnom samo sumaglica.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće, a činit će se opet i iznimno vruće. Temperatura je to oko 37-38 stupnjeva. Tek malo lakše uz ponegdje slab sjeveroistočni vjetar, koji će kasno u noći na petak pojačati.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu opet sunčano i vrlo vruće, tek krajem dana može biti manje naoblake u Podravini kada će zapuhati slab do umjeren sjeverni vjetar. Temperatura oko 38, ponegdje još 39 Celzija.

U Dalmaciji sunčano, ali u njenom zaleđu sporadično mogu nicati oblaci vertikalnog razvoja. Iz nekog od njih bit će i kraćeg pljuska, izglednije uz granicu sa BiH i u Konavlima. Zapuhat će prolazno slab do umjeren vjetar s mora. Temperatura između 33 i 36 stupnjeva, u zaobalju do 38.

Na sjevernom Jadranu dosta sunca, ali slično kao i danas, u riječkom zaleđu, ovaj put izglednije u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, može doći do razvoja oblaka uz pokoji pljusak. Temperatura opet iznimno visoka, bit će to od 35 do 38, lokalno moguće i 39 Celzija.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti slijedi popuštanje vrućine i olakšanje. Zapuhat će umjeren, prolazno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Onda će s petka na subotu uz povremeno više oblaka biti pljuskova praćenih grmljavinom, a valja računati na lokalno nevrijeme. Stabilnije od nedjelje, danju opet izražena vrućina, ponegdje i vrlo vruće.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu se promjena gotovo da niti neće osjetiti. Nastavlja se toplinski val, neugodna dnevna vrućina, ali i vrlo tople noći, osobito u petak i subotu kada će biti pojačane bure, ponajprije pod Velebitom. Tek pokoji pljusak u nestabilniji petak se iz unutrašnjosti može spustiti do sjevernog, rjeđe srednjeg dijela obale. Za vikend bura slabi, a od nedjelje opet stabilnije prilike uz nastavak ljetnih prilika, no i neugodne vrućine.