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PAKLENO VRUĆE /

Hrvatski grad prži se na gotovo 40°C! Pogledajte ove temperature

Hrvatski grad prži se na gotovo 40°C! Pogledajte ove temperature
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za cijelu Hrvatsku danas je na snazi crveni meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura i vrlo velike opasnosti od toplinskog vala

5.8.2026.
16:27
danas.hr
Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska je i dalje pod utjecajem jakog toplinski val, a temperature na brojnim meteorološkim postajama danas su dosegnule ili premašile 38 stupnjeva Celzijevih. Najviša temperatura danas izmjerena je u Valpovu-Tiborjancima, gdje se živa u termometru popela na čak 39,5 °C. Vrlo blizu granice od 39 °C bio je i Zagreb-Grič s izmjerenih 38,7 °C, dok je u Gradištu zabilježeno 38,5 °C.

Temperature od 38,3 °C izmjerene su u Lekeniku, Bilju i Pazinu, a odmah iza slijedi Daruvar s 38,2 °C. U Slavonskom Brodu i Ličkom Lešću izmjeren je 38,1 °C, dok su Zagreb-aerodrom, Bilogora i Vukovar-Grabovo dosegnuli 38,0 °C. Među najtoplijim mjestima u Hrvatskoj danas su bili i Osijek-Čepin s 37,9 °C te Bosiljevo i Račinovci, gdje je izmjereno 37,8 °C.

Podaci pokazuju da se najizraženija vrućina danas zadržala u kontinentalnom dijelu zemlje, gdje su na više meteoroloških postaja temperature prelazile 38 °C. Visoke vrijednosti zabilježene su i u dijelovima Istre, dok je uz obalu, zahvaljujući utjecaju mora i povremenom vjetru, bilo nekoliko stupnjeva svježije.

Hrvatska u 'crvenom'

Podsjetimo, za cijelu Hrvatsku danas je na snazi crveni meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura i vrlo velike opasnosti od toplinskog vala.

Riječ je o najvišem stupnju upozorenja, koji označava izuzetno opasne vremenske prilike te povećan rizik za zdravlje, osobito kod starijih osoba, kroničnih bolesnika, djece i svih koji borave ili rade na otvorenom.

Hrvatski grad prži se na gotovo 40°C! Pogledajte ove temperature
Foto: DHMZ

Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, redovita hidracija, boravak u rashlađenim prostorijama te ograničavanje fizičkih aktivnosti.

Poseban oprez potreban je i zbog povećanog rizika od toplinskog udara te mogućnosti izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom prostoru.

VrućineToplinski UdarCrveni Meteoalarm
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