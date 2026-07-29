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PASJE VRUĆINE /

Ovo je samo najava onog što čeka cijelu zemlju. Stižu paklene vrućine, što ne raditi na +40?

Znate li što se događa tijelu na plus 40? Šire se žile, srce brže pumpa, znojite se, gubite vodu i elektrolite, pada vam tlak, mozak slabije funkcionira, i sve to može biti jako opasno. Zato u idućim danima ne treba izlaziti po zvizdanu, ne treba nositi tamnu odjeću od poliestera, ne treba se nalijevati pivom i kavom, ne treba jesti burek i masnu hranu, i klimu ne treba držati na 16 stupnjeva. 

DHMZ je izdao upozorenja za opasne toplinske valove. Na području Rijeke crveni alarm je upaljen već za sutra. Više pogledajte u prilogu 

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29.7.2026.
22:53
Ida Balen
VrućineToplinski ValLjetoDhmz
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