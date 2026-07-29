Ovo je samo najava onog što čeka cijelu zemlju. Stižu paklene vrućine, što ne raditi na +40?

PASJE VRUĆINE /

Znate li što se događa tijelu na plus 40? Šire se žile, srce brže pumpa, znojite se, gubite vodu i elektrolite, pada vam tlak, mozak slabije funkcionira, i sve to može biti jako opasno. Zato u idućim danima ne treba izlaziti po zvizdanu, ne treba nositi tamnu odjeću od poliestera, ne treba se nalijevati pivom i kavom, ne treba jesti burek i masnu hranu, i klimu ne treba držati na 16 stupnjeva.

DHMZ je izdao upozorenja za opasne toplinske valove. Na području Rijeke crveni alarm je upaljen već za sutra. Više pogledajte u prilogu