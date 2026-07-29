Jakov Jozinović izveo Oliverov hit s kojim se proslavio kada je pjevao na ulici: Poslušajte ga sad

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WOW /

Jakov Jozinović na koncertu za Olivera 'Trag u beskraju' zapjevao je "Pismo moja" pa "Prije sna".

Zanimljivo je da je do prije godinu dana Jozinović 'Pismo moja' pjevao na ulici zajedno s umirovljenicima, a sada na pozornici pjeva za Olivera.

Vela Luka je pjevala uglas s njim, a u pauzama između pjesama mogli su se čuti vriskovi mnogobrojnih obožavateljica.

U publici ga je dočekao i transparent: 'Jakove, ti si naš trag u beskraju', napisale su mu obožavatelji.