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Jakov Jozinović izveo Oliverov hit s kojim se proslavio kada je pjevao na ulici: Poslušajte ga sad

Jakov Jozinović na koncertu za Olivera 'Trag u beskraju' zapjevao je "Pismo moja" pa "Prije sna".

Zanimljivo je da je do prije godinu dana Jozinović 'Pismo moja' pjevao na ulici zajedno s umirovljenicima, a sada na pozornici pjeva za Olivera. 

@turbo_yugo Pismo mojaaaa...#balkanmusic #musicedit #jakovjozinovic #oliverdragojevic #foryoupagе ♬ original sound - Turbo Yugo

Vela Luka je pjevala uglas s njim, a u pauzama između pjesama mogli su se čuti vriskovi mnogobrojnih obožavateljica.

U publici ga je dočekao i transparent: 'Jakove, ti si naš trag u beskraju', napisale su mu obožavatelji.

Jakov Jozinović izveo Oliverov hit s kojim se proslavio kada je pjevao na ulici: Poslušajte ga sad
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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29.7.2026.
22:46
Hot.hr
Trag U BeskrajuOliver DragojevićJakov Jozinović
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