Međimurje ponovno dokazuje da može parirati svima: Evo zašto svi pričaju o Notorious festivalu 2026.

Više nema odbrojavanja u mjesecima. Ostalo je nešto više od tjedan dana do događaja koji će obilježiti ovo ljeto u Međimurju i okupiti ljubitelje elektroničke glazbe iz Hrvatske i inozemstva.

Nakon mjeseci intenzivnih priprema, bezbroj odrađenih sati, neprospavanih noći i predanog rada mlade organizacijske ekipe, trenutak je konačno stigao. Za nešto više od tjedan dana, 7. i 8. kolovoza, SRC Trate u Nedelišću ponovno postaje epicentar elektroničke glazbe kada svoja vrata otvara najveće izdanje Notorious Festivala do sada.

Ono što je prije nekoliko godina započelo kao hrabra ideja danas je festival koji svake godine raste i privlači posjetitelje iz cijele Hrvatske te brojnih europskih zemalja. Na međimursku pozornicu ove godine stižu izvođači iz više država, dok će impresivna produkcija, moćna festivalska pozornica, spektakularni svjetlosni i laserski efekti te energija publike pretvoriti Nedelišće u jednu od najatraktivnijih festivalskih destinacija ovog ljeta.

Foto: Notorious festival

Ovo nije samo glazbeni događaj

Bez velikih korporativnih zaleđa, ali s ogromnom strašću, vizijom i tisućama sati uloženog rada, mladi organizatori još jednom dokazuju da se vrhunski festival može stvoriti predanošću i ljubavlju prema elektroničkoj glazbi. Notorious Festival danas nije samo glazbeni događaj - postao je jedno od najiščekivanijih ljetnih okupljanja u Međimurju i regiji.

Posjetitelje očekuju dva dana vrhunske elektroničke glazbe, moćna audio-vizualna produkcija, festivalski kamp, bogata ugostiteljska ponuda i atmosfera koja će obilježiti završetak ljeta. Tijekom ta dva dana sve će oči biti uprte u Nedelišće.

Interes za festival raste iz dana u dan, a organizatori poručuju kako ulaze u završnu fazu prodaje ulaznica. Iskustvo prethodnih godina pokazuje da najveći broj posjetitelja svoju odluku donosi upravo u posljednjim danima prije festivala, zbog čega pozivaju sve koji žele biti dio ovogodišnjeg spektakla da svoju ulaznicu osiguraju na vrijeme.

Foto: Notorious festival

Osigurajte ulaznicu na vrijeme

"Ovo nije samo festival. Ovo je ostvarenje ideje koja je nastala iz ljubavi prema elektroničkoj glazbi i želje da Međimurje dobije događaj koji će se moći usporediti s najvećim regionalnim festivalima. Svaki detalj koji će posjetitelji doživjeti rezultat je mjeseci predanog rada našeg tima. Sada je red na publici da zajedno s nama stvori atmosferu o kojoj će se pričati dugo nakon što se ugase posljednja svjetla pozornice", kažu organizatori.

Ako još uvijek razmišljate hoćete li doći, odgovor je jednostavan. Za nešto više od tjedan dana počinje vikend koji će obilježiti ovo ljeto u Međimurju i okupiti ljude na jednom mjestu.

Notorious Festival 2026. - 7. i 8. kolovoza - SRC Trate, Nedelišće

Ovog ljeta postoji jedno mjesto na kojem želite biti. Vrijeme je da postanete dio priče.