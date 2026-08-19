Imate li ovo u hladnjaku? Povlače se proizvodi domaćeg proizvođača zbog listerije

Državni inspektorat izvijestio je da se iz predostrožnosti povlače dodatne serije proizvoda S-Budget Rebra dimljena VP zbog ranije utvrđene bakterije Listeria monocytogenes.

Opoziv se odnosi na proizvode sljedećih LOT brojeva i rokova uporabe:

L 1B8JEK, upotrijebiti do 2. rujna 2026.

L 1B8CEQ, upotrijebiti do 26. kolovoza 2026.

L 1B8CEQ, upotrijebiti do 30. kolovoza 2026.

L 1B8DRA, upotrijebiti do 30. kolovoza 2026.

Proizvođač je Mesna industrija Braća Pivac iz Vrgorca, a proizvod na tržište stavlja SPAR Hrvatska.

Poseban oprez za rizične skupine

Kako navodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), bakterija Listeria monocytogenes može se razmnožavati i na niskim temperaturama, pa tako i u rashlađenoj hrani.

Listerioza se najčešće povezuje s konzumacijom sirove ili nedovoljno termički obrađene hrane, među ostalim mesa, piletine, ribe te nepasteriziranog mlijeka i sireva.

Posebno osjetljive skupine su trudnice, starije osobe i osobe oslabljenog imuniteta, dok većina zdravih ljudi vjerojatno neće razviti znakove bolesti. Listerioza se može liječiti antibioticima, a uspješnost liječenja ovisi o brzoj dijagnozi i početku terapije.