Darko Lazić se oglasio nakon vijesti da je imao udes: 'Zamislite, slupao sam se i nije mi ništa'

Društvenim mrežama proširila se snimka potpuno uništenog automobila, uz tvrdnje da se za njegovim volanom nalazio popularni pjevač Darko Lazić.

Objava je brzo uznemirila javnost, a navodilo se da se nesreća dogodila 17. kolovoza 2026. godine oko jedan sat iza ponoći na Ibarskoj magistrali, piše Blic.

Prema tim tvrdnjama, automobil je najprije silovito udario u stup, nakon čega se odbio i završio uz betonsku ogradu. Međutim, dramatične informacije ubrzo su se pokazale netočnima.

Sam Lazić oglasio se nakon što su glasine počele kružiti i jasno poručio da nije sudjelovao ni u kakvoj prometnoj nesreći.

"Nije istina da sam se slupao. Odakle im više ta ideja? Kad god se netko slupa, odmah je to Darko Lazić. Zamislite, slupao sam se i nije mi ništa. Vidio sam da je automobil demoliran, ali to uopće nije moj auto. Da sam se ja slupao, sigurno bih bio u bolnici. Ali nije istina“, rekao je pjevač za Hype TV.

Lazić se osvrnuo i na snimke s nastupa koje nerijetko ostavljaju dojam da izvođači tijekom večeri zarađuju goleme svote novca. Objasnio je da ono što publika vidi na snimkama nije nužno stvarna zarada, već dio načina na koji se na svadbama i proslavama dogovaraju honorari.

„Više ne nastupam na svadbama kao prije. Odradim poneku, ali jako rijetko. Svoju plaću dobivaš kroz bakšiš, pa to samo tako izgleda. To se radi da bi se vidjelo. Kažem, primjerice, da koštam deset tisuća eura. Tih svojih deset tisuća tijekom proslave fiksno dobijem kroz bakšiš. To se zove garancija“, objasnio je Lazić.