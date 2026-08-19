Dok Sean Penn i ekipa o tome snimaju film, u Puli uhićen ronilac koji je sabotirao Sjeverni tok

FILMSKI ZAPLET /

Vijest koja u srijedu gori s naslovnica BBC-ja, Reutersa, Washington Posta, Guardiana — ta vijest stiže iz Hrvatske. Idemo kronološki. Sedam mjeseci nakon početka rata u Ukrajini, u rujnu 2022., podvodnim eksplozijama sabotiran je iznimno važan plinovod Sjeverni tok. Njime je prolazio plin od Rusije prema Njemačkoj, pa su se odmah pojavile teorije da su ga Ukrajinci sabotirali kako bi direktno oduzeli Moskvi veliki izvor prihoda. Nekoliko godina poslije Nijemci su utvrdili da ga stvarno jesu Ukrajinci digli u zrak i krenuli "hapsiti".

Jedan Ukrajinac uhićen je lani u Italiji i sudit će mu se zbog toga u Njemačkoj, a drugi potom u Poljskoj, no Poljska ga je odbila izručiti i pustila ga je, a onda je u srijedu isti taj muškarac uhićen u Puli. Da. Iako zvuči kao nastavak nekog holivudskog scenarija, ovdje ustvari postoji možda izravna poveznica s Hollywoodom. Ili je sve samo nevjerojatna slučajnost. Prošli tjedan imali smo vijest da Sean Penn i Adrien Brody snimaju film u Zagrebu i Puli. Oni snimaju film o čemu? O sabotaži plinovoda Sjeverni tok. I eto, sad je baš u Puli uhićen ronilac kojeg terete da je stvarno sabotirao Sjeverni tok. Čista slučajnost, sigurno. Iz Njemačke su se već oglasili.

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