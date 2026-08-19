Uvukao se strah u Veliku Goricu, njegovu obitelj čuva policija: 'Ovo mu je poznat teren'

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24 SATA NI TRAGA BJEGUNCU /

Policija od utorka traga za bjeguncem, koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Objavili su i fotografiju 47-godišnjeg muškarca. Visok između 175 i 180 centimetara, mršave tjelesne građe, plavih očiju, duže svijetlosmeđe prosijede kose vezane u rep.

U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava i kratke hlače sive boje. Prošlog petka izišao je iz zatvora te je već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu.

Foto: PU zagrebačka

Otprije ima kazneni dosje. U zatvoru je bio četiri godine zbog obiteljskog nasilja.

U videu pogledajte što o njemu kažu stanovnici Velike Gorice