Hrvati sve češće kod doktora: 'Neki dolaze i dva puta tjedno bez indikacija, zovu, šalju mailove'

Hrvati sve češće posjećuju liječnika. Prema podacima HZZO-a u ovoj godini u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite bilo ih je milijun više nego lani.

Stanko Lugar (73) u ponedjeljak je vadio krv pa je stigao kod liječnika po svoj nalaz.

"Kod liječnika dolazim dosta često, jednom mjesečno minimalno. Ako ništa, da ga vidim" rekao je Lugar.

"Da, imamo nažalost nekih pacijenata koji dolaze dva puta tjedno bez konkretne indikacije. Zovu na telefon, šalju mailove, traže treće, četvero, peto mišljenje i zatrpavaju nas svojim željama koje ne možemo ispuniti", rekao je Juraj Jug, liječnik u Domu zdravlja Zagreb Zapad.

Raste broj pregleda

Prema podacima HZZO-a u prva tri mjeseca ove godine u ordinacijama primarne zaštite bilo je 16 milijuna i 333 tisuće posjeta, što je 992 tisuće više nego u istom razdoblju prošle godine.

"U cjelokupnoj primarnoj zaštiti je bilo povećanje od 6 i pol posto, a najviše raste u preventivnim programima za djecu i mlade tu je bilo 20 posto više", rekao je Nenad Korkut, glasnogovornik HZZO-a.

Više je posla za liječnike obiteljske medicine, ali i za zubare i ginekologe. Kod pedijatara je nešto manje posjeta, ali posla itekako imaju.

"Ali moram isto tako reći da se povećava broj upisanih pacijenta, pa imamo više preventivnih pregleda, ali imamo i povećani dolazak pacijenata s djecom često su razlozi strah i neznanje roditelja", rekla je Venera Zahariev Španiček, pedijatrica u Domu zdravlja Zagrebačke županije - Ispostava Zaprešić.

Raste i broj realiziranih recepata

Ne raste samo broj posjeta liječniku nego i broj realiziranih recepata. U ovoj godini ih je milijun i sto tisuća više nego lani.

I ovo nisu samo trendovi u ovoj godini, istraživanje provedeno u 48 zagrebačkih domova zdravlja od 2019. do 2025. pokazalo je da liječnici imaju tri posto više posla.

"To je jako veliki porast, gdje najviše primjećujemo promjenu u broju mailova, 2019. nije se koristio, a 2025. je zauzimao 25 posto posla ordinacije. To je na godišnjoj razini 10 tisuća mailova što jedna ordinacija odgovori, zaista puno", rekao je liječnik Jug.

Zbog tog povećanog posla u ordinacijama financijski su uskočili HZZO i Ministarstvo zdravstva.

"Odlučili dodatno osigurati sredstva i povećati sredstva za primarnu zaštitu kako bi im pomogli, osigurali smo 65 milijuna eura", rekao je glasnogovornik HZZO-a Korkut.