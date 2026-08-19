FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVO OSVJEŽENJE /

Skriva jedan zgodan trik: Recept talijanskih chefova za savršenu ljetnu tjesteninu

Skriva jedan zgodan trik: Recept talijanskih chefova za savršenu ljetnu tjesteninu
×
Foto: Shutterstock

Prava tajna recepta je u naglom hlađenju tjestenine u ledenoj vodi. Tim se postupkom zaustavlja kuhanje i osigurava da špageti ostanu savršeno 'al dente' i ne postanu gnjecavi, što je česta pogreška kod pripreme hladnih salata od tjestenine

19.8.2026.
7:30
Antonela Ištvan
Shutterstock
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U jeku ljetnih vrućina, kada pomisao na težak i topao obrok nije nimalo privlačna, popularni talijanski kulinarski kanal podijelio je recept koji je pravo otkriće. Riječ je o hladnim špagetima s limunom i bosiljkom, jelu koje spaja eleganciju restoranske prezentacije s jednostavnošću kućne pripreme. No, iza naizgled jednostavnog postupka krije se jedan ključan korak koji mnogi preskaču, a koji čini svu razliku.

Recept za hladne špagete s limunom i bosiljkom

Sastojci:

  • Špageti
  • Limun (korica i sok)
  • Svježi bosiljak
  • Kvalitetno maslinovo ulje
  • Sol
  • Led

Priprema korak po korak:

  1. U lonac s vodom za kuhanje tjestenine dodajte velike trake limunove korice. Kada voda proključa, posolite je i skuhajte špagete prema uputama na pakiranju, tako da budu 'al dente'.
  2. Dok se tjestenina kuha, pripremite veliku posudu s hladnom vodom i kockicama leda.
  3. Kuhane špagete ocijedite i odmah ih uronite u pripremljenu ledenu vodu. Ovim postupkom naglo se zaustavlja kuhanje, a tjestenina zadržava savršenu teksturu.
  4. Za to vrijeme pripremite umak. U posudu stavite svježi bosiljak, naribanu limunovu koricu, limunov sok i maslinovo ulje. Štapnim mikserom sve sjedinite u glatku i mirisnu emulziju.
  5. Ohlađene špagete dobro ocijedite, prebacite u posudu za posluživanje i pažljivo pomiješajte s pripremljenim zelenim umakom.
  6. Pomoću vilice i kutlače zamotajte tjesteninu u elegantno gnijezdo na tanjuru. Ukrasite s nekoliko tankih trakica limunove korice i svježim listićima bosiljka te poslužite.

 

@giallolovesitaly Summer in every twirl. 🍋🌿🍝 Bright lemon, fragrant basil and perfectly chilled spaghetti come together in a fresh, vibrant pasta that's made for warm days. Would you serve this at your next summer lunch? ☀️💚 @alberto marcolongo Ingredients 320 g spaghetti 2 lemons 1 cup fresh basil leaves 80 ml (⅓ cup) extra virgin olive oil Salt Freshly ground black pepper Method Bring a large pot of salted water to a boil. Using a vegetable peeler, remove the zest from the lemons in large strips and add them to the water. Cook the spaghetti for 10 minutes, then drain, reserving about 1 cup of the cooking water. Immediately cool the pasta under cold running water and set aside. In a blender, combine the basil leaves, the juice of the lemons, finely grated lemon zest, extra virgin olive oil and a splash of the reserved pasta water. Blend until smooth and season with salt and freshly ground black pepper. Cut the reserved lemon peel into a very fine julienne, blanch for 30 seconds in boiling water, then cool immediately in ice water and drain well. Toss the chilled spaghetti with the basil and lemon sauce, adding a little reserved pasta water if needed until lightly coated. Twirl into serving bowls and finish with the lemon julienne, fresh basil leaves and a drizzle of extra virgin olive oil. #giallolovesitaly #pastarecipes #spaghetti #lemon #foodie ♬ suono originale - GialloZafferano Loves Italy

 

Tajna je u ledu

Prava tajna ovog recepta je upravo u naglom hlađenju tjestenine u ledenoj vodi. Tim se postupkom zaustavlja kuhanje i osigurava da špageti ostanu savršeno 'al dente' i ne postanu gnjecavi, što je česta pogreška kod pripreme hladnih salata od tjestenine.

POGLEDAJTE GALERIJU 

TjesteninaBosiljakTrikRecept
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike