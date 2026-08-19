Skriva jedan zgodan trik: Recept talijanskih chefova za savršenu ljetnu tjesteninu

U jeku ljetnih vrućina, kada pomisao na težak i topao obrok nije nimalo privlačna, popularni talijanski kulinarski kanal podijelio je recept koji je pravo otkriće. Riječ je o hladnim špagetima s limunom i bosiljkom, jelu koje spaja eleganciju restoranske prezentacije s jednostavnošću kućne pripreme. No, iza naizgled jednostavnog postupka krije se jedan ključan korak koji mnogi preskaču, a koji čini svu razliku.

Recept za hladne špagete s limunom i bosiljkom

Sastojci:

Špageti

Limun (korica i sok)

Svježi bosiljak

Kvalitetno maslinovo ulje

Sol

Led

Priprema korak po korak:

U lonac s vodom za kuhanje tjestenine dodajte velike trake limunove korice. Kada voda proključa, posolite je i skuhajte špagete prema uputama na pakiranju, tako da budu 'al dente'. Dok se tjestenina kuha, pripremite veliku posudu s hladnom vodom i kockicama leda. Kuhane špagete ocijedite i odmah ih uronite u pripremljenu ledenu vodu. Ovim postupkom naglo se zaustavlja kuhanje, a tjestenina zadržava savršenu teksturu. Za to vrijeme pripremite umak. U posudu stavite svježi bosiljak, naribanu limunovu koricu, limunov sok i maslinovo ulje. Štapnim mikserom sve sjedinite u glatku i mirisnu emulziju. Ohlađene špagete dobro ocijedite, prebacite u posudu za posluživanje i pažljivo pomiješajte s pripremljenim zelenim umakom. Pomoću vilice i kutlače zamotajte tjesteninu u elegantno gnijezdo na tanjuru. Ukrasite s nekoliko tankih trakica limunove korice i svježim listićima bosiljka te poslužite.

#pastarecipes #spaghetti #lemon #foodie ♬ suono originale - GialloZafferano Loves Italy @giallolovesitaly Summer in every twirl. 🍋🌿🍝 Bright lemon, fragrant basil and perfectly chilled spaghetti come together in a fresh, vibrant pasta that's made for warm days. Would you serve this at your next summer lunch? ☀️💚 @alberto marcolongo Ingredients 320 g spaghetti 2 lemons 1 cup fresh basil leaves 80 ml (⅓ cup) extra virgin olive oil Salt Freshly ground black pepper Method Bring a large pot of salted water to a boil. Using a vegetable peeler, remove the zest from the lemons in large strips and add them to the water. Cook the spaghetti for 10 minutes, then drain, reserving about 1 cup of the cooking water. Immediately cool the pasta under cold running water and set aside. In a blender, combine the basil leaves, the juice of the lemons, finely grated lemon zest, extra virgin olive oil and a splash of the reserved pasta water. Blend until smooth and season with salt and freshly ground black pepper. Cut the reserved lemon peel into a very fine julienne, blanch for 30 seconds in boiling water, then cool immediately in ice water and drain well. Toss the chilled spaghetti with the basil and lemon sauce, adding a little reserved pasta water if needed until lightly coated. Twirl into serving bowls and finish with the lemon julienne, fresh basil leaves and a drizzle of extra virgin olive oil. #giallolovesitaly

Tajna je u ledu

Prava tajna ovog recepta je upravo u naglom hlađenju tjestenine u ledenoj vodi. Tim se postupkom zaustavlja kuhanje i osigurava da špageti ostanu savršeno 'al dente' i ne postanu gnjecavi, što je česta pogreška kod pripreme hladnih salata od tjestenine.

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