Gotov za tren: Mala tajna recepta savršenog umaka za tjesteninu

U užurbanom svijetu istinsku pažnju plijene oni koji nas vraćaju korijenima - jednostavnim, ali neodoljivim okusima. Upravo takav trenutak uhvatila je Rosemary Molloy, autorica popularnog Instagram profila "An Italian in my Kitchen". Svojim je pratiteljima podijelila kratak i primamljiv recept za pesto od svježih rajčica, jelo koje utjelovljuje esenciju talijanske kuhinje: svježinu, jednostavnost i bogatstvo okusa.

Recept za pesto od svježih rajčica

Sastojci:

8-10 zrelih rajčica srednje veličine (oko 4 šalice nasjeckanih)

½-1 češanj češnjaka

1-2 kriške svježeg luka

5-6 svježih listova bosiljka

1 žličica sušenog origana

1 žličica sušenog bosiljka

½ žličice soli

2 žlice maslinovog ulja

prstohvat čili pahuljica (po želji)

2-3 žlice svježe naribanog parmezana (za posluživanje)

Priprema korak po korak:

Kombinirajte sastojke: U blender ili sjeckalicu stavite sve sastojke osim parmezana. Ako je posuda manja, sastojke možete dodavati u dva navrata. Miksajte do željene teksture: Miksajte sastojke dok ne dobijete umak. Možete ga napraviti potpuno kremastim ili ga ostaviti s komadićima za bogatiju teksturu. Poslužite: Svježe pripremljeni pesto pomiješajte sa skuhanom tjesteninom po izboru (recept je dovoljan za otprilike dvije porcije). Prije posluživanja, jelo obilno pospite svježe naribanim parmezanom.

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