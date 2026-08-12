Gotov za tren: Mala tajna recepta savršenog umaka za tjesteninu

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Donosimo recept za pesto od svježih rajčica, jelo koje utjelovljuje esenciju talijanske kuhinje: svježinu, jednostavnost i bogatstvo okusa
U užurbanom svijetu istinsku pažnju plijene oni koji nas vraćaju korijenima - jednostavnim, ali neodoljivim okusima. Upravo takav trenutak uhvatila je Rosemary Molloy, autorica popularnog Instagram profila "An Italian in my Kitchen". Svojim je pratiteljima podijelila kratak i primamljiv recept za pesto od svježih rajčica, jelo koje utjelovljuje esenciju talijanske kuhinje: svježinu, jednostavnost i bogatstvo okusa.
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