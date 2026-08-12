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Gotov za tren: Mala tajna recepta savršenog umaka za tjesteninu

Gotov za tren: Mala tajna recepta savršenog umaka za tjesteninu
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Foto: Shutterstock

Donosimo recept za pesto od svježih rajčica, jelo koje utjelovljuje esenciju talijanske kuhinje: svježinu, jednostavnost i bogatstvo okusa

12.8.2026.
6:01
Antonela Ištvan
Shutterstock
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U užurbanom svijetu istinsku pažnju plijene oni koji nas vraćaju korijenima - jednostavnim, ali neodoljivim okusima. Upravo takav trenutak uhvatila je Rosemary Molloy, autorica popularnog Instagram profila "An Italian in my Kitchen". Svojim je pratiteljima podijelila kratak i primamljiv recept za pesto od svježih rajčica, jelo koje utjelovljuje esenciju talijanske kuhinje: svježinu, jednostavnost i bogatstvo okusa. 

Recept za pesto od svježih rajčica

Sastojci:

  • 8-10 zrelih rajčica srednje veličine (oko 4 šalice nasjeckanih)
  • ½-1 češanj češnjaka
  • 1-2 kriške svježeg luka
  • 5-6 svježih listova bosiljka
  • 1 žličica sušenog origana
  • 1 žličica sušenog bosiljka
  • ½ žličice soli
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • prstohvat čili pahuljica (po želji)
  • 2-3 žlice svježe naribanog parmezana (za posluživanje)

 

 

Priprema korak po korak:

  1. Kombinirajte sastojke: U blender ili sjeckalicu stavite sve sastojke osim parmezana. Ako je posuda manja, sastojke možete dodavati u dva navrata.
  2. Miksajte do željene teksture: Miksajte sastojke dok ne dobijete umak. Možete ga napraviti potpuno kremastim ili ga ostaviti s komadićima za bogatiju teksturu.
  3. Poslužite: Svježe pripremljeni pesto pomiješajte sa skuhanom tjesteninom po izboru (recept je dovoljan za otprilike dvije porcije). Prije posluživanja, jelo obilno pospite svježe naribanim parmezanom.

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ReceptUmakPestoRajčiceTjestenina
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