Bez prženja u ulju: Recept za sočne mesne okruglice u umaku od rajčice

Ponekad se mesne okruglice čine kao sjajna ideja sve dok ne stojite iznad štednjaka, pržite šesnaest komada pojedinačno i pitate se zašto niste jednostavno skuhali bolognese, duhovito je započela svoju objavu Nicole Maguire, australska kulinarska kreatorica koja stoji iza popularnog profila Simple Home Edit. Upravo je tom rečenicom privukla pažnju stotina tisuća ljudi koji se svakodnevno suočavaju s istim problemom: kako pripremiti ukusan obrok za obitelj bez previše muke i nereda u kuhinji.

Njezin odgovor je jednostavan, a opet genijalan recept za mesne okruglice koji preskače najomraženiji korak - prženje u dubokom ulju. Ona naime, svježe oblikovane mesne okruglice stavlja sirove izravno u bogati umak od rajčice. Dok se umak lagano krčka, mesne okruglice se u njemu kuhaju, upijajući sve arome i ostajući nevjerojatno sočne i mekane. Ovom tehnikom ne samo da se štedi vrijeme, već se izbjegava i prskanje ulja te dodatno prljavo posuđe.

Recept za mesne okruglice u umaku od rajčice

Sastojci za mesne okruglice:

250 g mljevene svinjetine

250 g mljevene junetine

60 g panko krušnih mrvica

2 žlice mlijeka

1 jaje

50 g svježe naribanog parmezana (+ dodatno za posluživanje)

75 g svježe naribane mozzarelle

¼ vezice svježe nasjeckanog peršina

¾ žličice soli

Sastojci za umak:

1 žlica maslinovog ulja

2 žlice maslaca

1 žličica sitno sjeckanog češnjaka

800 g pelata ili pasirane rajčice

125 ml vode

½ žličice soli

¼ žličice svježe mljevenog crnog papra

Nekoliko listova svježeg bosiljka za posluživanje

Priprema korak po korak:

Pripremite umak: U većem loncu ili dubokoj tavi zagrijte maslinovo ulje i maslac na srednje jakoj vatri. Dodajte češnjak i pirjajte ga tridesetak sekundi dok ne zamiriše. Ulijte pelate (prethodno ih usitnite vilicom) ili pasiranu rajčicu, dodajte vodu, sol i papar. Pustite da umak zavrije, a zatim smanjite vatru i ostavite da se lagano krčka dok pripremate mesne okruglice. Sjedinite sastojke za mesne okruglice: U velikoj zdjeli pomiješajte mljeveno meso, panko mrvice, mlijeko, jaje, parmezan, mozzarellu, nasjeckani peršin i sol. Rukama nježno, ali temeljito sjedinite sve sastojke. Pazite da ne mijesite smjesu predugo kako polpete ne bi postale žilave. Oblikujte mesne okruglice: Od pripremljene smjese rukama oblikujte kuglice željene veličine (otprilike 16 komada). Kuhajte mesne okruglice u umaku: Pažljivo spuštajte sirove mesne okruglice jednu po jednu u umak koji se lagano krčka. Poklopite lonac i kuhajte na laganoj vatri 20-25 minuta, ili dok mesne okruglice ne budu u potpunosti kuhane. Poslužite: Gotovo jelo poslužite toplo, posuto svježim listovima bosiljka i dodatnom količinom naribanog parmezana. Odlično se slaže s tjesteninom ili hrskavim kruhom s češnjakom.

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