Idealan ljetni ručak: Recept poznate kuharice za savršene kozice s manje od 400 kalorija

Australska kreatorica sadržaja i autorica kuharica Victoria Minell, poznata po inovativnim i zdravim jelima, ponovno je oduševila pratitelje. U svojoj najnovijoj objavi predstavila je "brodić" od saganakija s kozicama. Ovo jelo na jedinstven način spaja bogatu grčku tradiciju s modernim prehrambenim trendovima, nudeći obrok koji sadrži impresivnih 50 grama proteina uz samo 369 kalorija, što ga čini idealnim izborom za lagan, a zasitan ručak ili večeru.

Recept za saganaki "brodić" s kozicama

Sastojci:

sirove kozice

umak od rajčice

feta sir

crveni luk

papir za pečenje

Za posluživanje: prepečeni kruh, kriška limuna

Priprema korak po korak:

Zagrijte pećnicu na željenu temperaturu (preporučeno 200°C). Od papira za pečenje oblikujte "brodić" ili paketić tako da podignete rubove kako sokovi ne bi iscurili. U "brodić" redom slažite sastojke: sitno sjeckani crveni luk, umak od rajčice i sirove kozice. Po vrhu izmrvite feta sir. Pažljivo zatvorite paketić kako bi se sastojci tijekom pečenja kuhali na pari u vlastitim sokovima. Pecite u zagrijanoj pećnici dok kozice ne budu kuhane. Poslužite odmah, uz prepečeni kruh za umakanje u umak i krišku limuna za dodatnu svježinu.

Spoj grčke tradicije i francuske tehnike

Iako naziv "saganaki" odmah asocira na Grčku, ovaj recept donosi neočekivani preokret. Saganaki se, naime, odnosi na malu tavu s dvije ručke u kojoj se tradicionalno pripremaju razna predjela, ili "meze", od kojih je najpoznatiji prženi sir. No, popularne su i verzije s plodovima mora, poput dagnji ili kozica, najčešće u bogatom umaku od rajčice i feta sira. Minell se odlučila upravo za tu varijantu, ali je tradicionalnu tavu zamijenila genijalnom kulinarskom tehnikom. Umjesto tave, ona koristi komad papira za pečenje koji vješto oblikuje u "brodić", stvarajući tako posudu za jednokratnu upotrebu. Ova metoda, poznata u francuskoj kuhinji kao "en papillote" (kuhanje u papiru), omogućuje da se svi sastojci kuhaju na pari u vlastitim sokovima. Na taj se način čuvaju hranjive tvari i intenziviraju okusi bez potrebe za dodavanjem masnoća, što jelo čini iznimno zdravim. Rezultat je vizualno dojmljiv, aromatičan paketić iz kojeg se šire mirisi Mediterana.

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