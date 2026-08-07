FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PUNO PROTEINA /

Idealan ljetni ručak: Recept poznate kuharice za savršene kozice s manje od 400 kalorija

Idealan ljetni ručak: Recept poznate kuharice za savršene kozice s manje od 400 kalorija
×
Foto: Shutterstock

Ovo jelo na jedinstven način spaja bogatu grčku tradiciju s modernim prehrambenim trendovima, nudeći obrok koji sadrži impresivnih 50 grama proteina uz samo 369 kalorija

7.8.2026.
7:42
Antonela Ištvan
Shutterstock
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Australska kreatorica sadržaja i autorica kuharica Victoria Minell, poznata po inovativnim i zdravim jelima, ponovno je oduševila pratitelje. U svojoj najnovijoj objavi predstavila je "brodić" od saganakija s kozicama. Ovo jelo na jedinstven način spaja bogatu grčku tradiciju s modernim prehrambenim trendovima, nudeći obrok koji sadrži impresivnih 50 grama proteina uz samo 369 kalorija, što ga čini idealnim izborom za lagan, a zasitan ručak ili večeru.

Recept za saganaki "brodić" s kozicama

Sastojci:

  • sirove kozice
  • umak od rajčice
  • feta sir
  • crveni luk
  • papir za pečenje
  • Za posluživanje: prepečeni kruh, kriška limuna

Priprema korak po korak:

  1. Zagrijte pećnicu na željenu temperaturu (preporučeno 200°C).
  2. Od papira za pečenje oblikujte "brodić" ili paketić tako da podignete rubove kako sokovi ne bi iscurili.
  3. U "brodić" redom slažite sastojke: sitno sjeckani crveni luk, umak od rajčice i sirove kozice.
  4. Po vrhu izmrvite feta sir.
  5. Pažljivo zatvorite paketić kako bi se sastojci tijekom pečenja kuhali na pari u vlastitim sokovima.
  6. Pecite u zagrijanoj pećnici dok kozice ne budu kuhane.
  7. Poslužite odmah, uz prepečeni kruh za umakanje u umak i krišku limuna za dodatnu svježinu.

 

 

Spoj grčke tradicije i francuske tehnike

Iako naziv "saganaki" odmah asocira na Grčku, ovaj recept donosi neočekivani preokret. Saganaki se, naime, odnosi na malu tavu s dvije ručke u kojoj se tradicionalno pripremaju razna predjela, ili "meze", od kojih je najpoznatiji prženi sir. No, popularne su i verzije s plodovima mora, poput dagnji ili kozica, najčešće u bogatom umaku od rajčice i feta sira. Minell se odlučila upravo za tu varijantu, ali je tradicionalnu tavu zamijenila genijalnom kulinarskom tehnikom. Umjesto tave, ona koristi komad papira za pečenje koji vješto oblikuje u "brodić", stvarajući tako posudu za jednokratnu upotrebu. Ova metoda, poznata u francuskoj kuhinji kao "en papillote" (kuhanje u papiru), omogućuje da se svi sastojci kuhaju na pari u vlastitim sokovima. Na taj se način čuvaju hranjive tvari i intenziviraju okusi bez potrebe za dodavanjem masnoća, što jelo čini iznimno zdravim. Rezultat je vizualno dojmljiv, aromatičan paketić iz kojeg se šire mirisi Mediterana.

POGLEDAJTE GALERIJU 

 

ReceptKoziceProteiniKalorije
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike