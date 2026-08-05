Gotova za pet minuta: Recept za tortilju koju ćete pripremiti za tren oka, a bit ćete siti
Osim što je praktična, ova tortilja nudi i nutritivno bogat obrok. Korištenje integralne tortilje osigurava više vlakana, koja su važna za probavu i dulji osjećaj sitosti
Ako ste u potrazi za idealnim doručkom koji je istovremeno brz, hranjiv i ukusan, mogao bi vam poslužiti ovaj recept za tortilju koja je jednostavna za pripremu, a istovremeno jako ukusna.
Recept za brzu tortilju s jajima i sirom
Sastojci:
- 1 tortilja (preporučuje se integralna)
- Jaja (količina po želji)
- Mozzarella (ili drugi topljivi sir)
- Špinat
- Feta sir
- Papričice (ili drugo povrće po izboru)
- Začini po želji
Priprema korak po korak:
- Na zagrijanu tavu stavite naribanu mozzarellu i pričekajte da se počne topiti.
- Preko otopljenog sira izlijte razmućena jaja.
- Odmah prekrijte sve tortiljom i lagano pritisnite. Pecite dok se jaje ne stisne.
- Pažljivo okrenite tortilju tako da sir sada bude na gornjoj strani.
- Na jednu polovicu tortilje rasporedite nadjev – svježi špinat, izmrvljeni feta sir i sjeckane papričice.
- Preklopite praznu polovicu tortilje preko nadjeva i kratko zapecite s obje strane.
- Poslužite toplo.
Nutritivno bogat obrok
Osim što je praktična, ova tortilja nudi i nutritivno bogat obrok. Korištenje integralne tortilje osigurava više vlakana, koja su važna za probavu i dulji osjećaj sitosti. Kombinacija jaja i špinata prava je riznica hranjivih tvari - jaja su izvrstan izvor proteina te vitamina D i B12, dok je špinat bogat vitaminima A, C i K, kao i željezom i kalijem.
Feta sir, napravljen od ovčjeg ili kozjeg mlijeka, dodaje proteine i kalcij, ključne za zdravlje kostiju, ali i probiotike koji podržavaju zdravlje crijeva.
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