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BRZI DORUČAK /

Gotova za pet minuta: Recept za tortilju koju ćete pripremiti za tren oka, a bit ćete siti

Gotova za pet minuta: Recept za tortilju koju ćete pripremiti za tren oka, a bit ćete siti
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Foto: Pexels

Osim što je praktična, ova tortilja nudi i nutritivno bogat obrok. Korištenje integralne tortilje osigurava više vlakana, koja su važna za probavu i dulji osjećaj sitosti

5.8.2026.
7:27
Antonela Ištvan
Pexels
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Ako ste u potrazi za idealnim doručkom koji je istovremeno brz, hranjiv i ukusan, mogao bi vam poslužiti ovaj recept za  tortilju koja je jednostavna za pripremu, a istovremeno jako ukusna.

Recept za brzu tortilju s jajima i sirom

Sastojci:

  • 1 tortilja (preporučuje se integralna)
  • Jaja (količina po želji)
  • Mozzarella (ili drugi topljivi sir)
  • Špinat
  • Feta sir
  • Papričice (ili drugo povrće po izboru)
  • Začini po želji

 

 

Priprema korak po korak:

  1. Na zagrijanu tavu stavite naribanu mozzarellu i pričekajte da se počne topiti.
  2. Preko otopljenog sira izlijte razmućena jaja.
  3. Odmah prekrijte sve tortiljom i lagano pritisnite. Pecite dok se jaje ne stisne.
  4. Pažljivo okrenite tortilju tako da sir sada bude na gornjoj strani.
  5. Na jednu polovicu tortilje rasporedite nadjev – svježi špinat, izmrvljeni feta sir i sjeckane papričice.
  6. Preklopite praznu polovicu tortilje preko nadjeva i kratko zapecite s obje strane.
  7. Poslužite toplo.

Nutritivno bogat obrok

Osim što je praktična, ova tortilja nudi i nutritivno bogat obrok. Korištenje integralne tortilje osigurava više vlakana, koja su važna za probavu i dulji osjećaj sitosti. Kombinacija jaja i špinata prava je riznica hranjivih tvari - jaja su izvrstan izvor proteina te vitamina D i B12, dok je špinat bogat vitaminima A, C i K, kao i željezom i kalijem.

Feta sir, napravljen od ovčjeg ili kozjeg mlijeka, dodaje proteine i kalcij, ključne za zdravlje kostiju, ali i probiotike koji podržavaju zdravlje crijeva.

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DoručakReceptTortiljaJajašpinat
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