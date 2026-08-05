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TRAGEDIJA /

Maloljetnici sletjeli motociklom u kanal kod Donjeg Miholjca: Jedan preminuo u bolnici

Maloljetnici sletjeli motociklom u kanal kod Donjeg Miholjca: Jedan preminuo u bolnici
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U jednom trenutku, vozač je izgubio nadzor te su sletjeli u odvodni kanal

5.8.2026.
7:54
Erik Sečić
Goran Kovacic/PIXSELL
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Maloljetnik je u utorak poslijepodne preminuo u bolnici od ozljeda koje je ranije tog dana zadobio u prometnoj nesreći u Šljivoševcima kod Donjeg Miholjca.

Do nesreće je došlo oko 11.55 sati u Kolodvorskoj ulici, dok se maloljetnik vozio na motociklu kojim je upravljao drugi maloljetnik.

U jednom trenutku, vozač je izgubio nadzor te su sletjeli u odvodni kanal. 

Imali su kacige 

Obojica su hitno prevezena u bolnicu u Našicama, a maloljetnik je ozljedama podlegao u 17.25 sati. Drugi maloljetnik, vozač motocikla, lakše je ozlijeđen.

Osječko-baranjska policija alkotestirala je vozača i utvrdila da nije bio pod utjecajem alkohola. Policija dodaje da su oba maloljetnika na glavi imala zaštitnu kacigu. 

MotociklMaloljetnikPreminuoDonji Miholjac
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