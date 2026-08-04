Tragedija u Velikoj Gorici: Maloljetnik pao s romobila, preminuo je

Maloljetnik koji je teško stradao u prometnoj nesreći na električnom romobilu u Velikoj Gorici preminuo je u ponedjeljak, 3. kolovoza, u Kliničkom bolničkom centru Zagreb od posljedica zadobivenih ozljeda, izvijestila je zagrebačka policija.

Nesreća se dogodila u petak, 31. srpnja, oko 22 sata u Ulici Gudci. Prema policijskim informacijama, maloljetnik je upravljao električnim romobilom marke Kukirin, a s njim se vozio još jedan maloljetnik kao putnik. Obojica pritom nisu nosila zaštitne kacige.

Policija je ranije izvijestila da vozač dolaskom do kućnog broja 35 nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste, zbog čega je izgubio nadzor nad romobilom. Nakon gubitka kontrole obojica su pala na kolnik.

Unatoč liječničkim naporima, maloljetni vozač podlegao je teškim ozljedama u KBC-u Zagreb.

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intenzivnoj zbog romobila