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U KBC-U ZAGREB /

Tragedija u Velikoj Gorici: Maloljetnik pao s romobila, preminuo je

Tragedija u Velikoj Gorici: Maloljetnik pao s romobila, preminuo je
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Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Dvojica maloljetnika vozila su se bez zaštitne kacige

4.8.2026.
15:31
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Maloljetnik koji je teško stradao u prometnoj nesreći na električnom romobilu u Velikoj Gorici preminuo je u ponedjeljak, 3. kolovoza, u Kliničkom bolničkom centru Zagreb od posljedica zadobivenih ozljeda, izvijestila je zagrebačka policija.

Nesreća se dogodila u petak, 31. srpnja, oko 22 sata u Ulici Gudci. Prema policijskim informacijama, maloljetnik je upravljao električnim romobilom marke Kukirin, a s njim se vozio još jedan maloljetnik kao putnik. Obojica pritom nisu nosila zaštitne kacige.

Policija je ranije izvijestila da vozač dolaskom do kućnog broja 35 nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste, zbog čega je izgubio nadzor nad romobilom. Nakon gubitka kontrole obojica su pala na kolnik.

Unatoč liječničkim naporima, maloljetni vozač podlegao je teškim ozljedama u KBC-u Zagreb.

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