Pomalo bizaran, ali djelotvoran savjet: 'Stavite posudu s vodom na suvozačevo sjedalo'

Nakon kratkog olakšanja i nižih cijena na benzinskim postajama, vozači se ponovno suočavaju s rastom. Globalne napetosti i previranja na ključnim svjetskim trgovačkim rutama opet su gurnule cijene goriva prema gore, podsjećajući sve vlasnike automobila na važnost ekonomične vožnje. U potrazi za uštedom, mnogi se okreću provjerenim metodama, no stručnjaci ističu jedan prilično neobičan, ali iznimno učinkovit psihološki trik.

Voda kao osobni trener za vožnju

Stručnjaci za automobilizam s portala ChooseMyCar.com savjetuju vozačima da razmotre jedan pomalo bizaran, ali djelotvoran savjet: vožnju s posudom vode na suvozačevom sjedalu. Iako ovaj postupak nema izravan utjecaj na mehaniku automobila, on služi kao izvanredan praktični podsjetnik za nježniju vožnju, što u konačnici dovodi do značajne uštede na benzinu i dizelu.

Ideja je da otvorena posuda s vodom pomaže u izbjegavanju naglog ubrzavanja i agresivnog kočenja. "Držanje otvorene posude s vodom na suvozačevom sjedalu odličan je alat za odvraćanje od nepotrebnog ubrzanja i kočenja", pojasnili su.

"Zvuči pomalo čudno, ali to je jednostavan i briljantan podsjetnik da vozite nježno. Ako prejako pritisnete gas, vidjet ćete kako se voda prelijeva. Isto tako, pri prebrzoj vožnji i naglom kočenju, primijetit ćete vodu na sjedalu".

Za ovu vježbu samodiscipline preporučuju se manje posude, poput onih za žitarice, napunjene vodom otprilike dva i pol centimetra do vrha. Na taj se način vozače potiče na uglađeniji stil vožnje koji je ujedno i znatno ekonomičniji, piše Express.

Ostali ključni savjeti za uštedu

Pored testa s vodom, stručnjaci naglašavaju i važnost primjene nekih osnovnih pravila ekonomične vožnje koja zajedno čine veliku razliku.

Foto: Pexels

Stil vožnje kao najveći faktor

Najveći utjecaj na potrošnju ima sam vozač. Nagle promjene brzine, poput agresivnog ubrzavanja i kočenja, drastično je povećavaju. Umjesto toga, ključ je u predviđanju situacija u prometu, održavanju razmaka i laganom usporavanju.

Vožnja u što višem stupnju prijenosa, bez "tjeranja" motora u visoke okretaje, također je presudna. Na otvorenim cestama, korištenje tempomata pomaže u održavanju konstantne brzine, što dodatno smanjuje potrošnju.

Smanjite opterećenje motora

Svaki dodatni teret u automobilu znači da motor mora raditi jače. Redovito uklanjajte nepotrebne stvari iz prtljažnika i kabine, jer svakih 45 do 50 kilograma viška može povećati potrošnju za jedan do dva posto.

Jednako tako, rad klima uređaja značajno opterećuje motor, povećavajući potrošnju i do deset posto. Koristite je umjereno. Ne treba zaboraviti ni na ispravan tlak u gumama: prenizak tlak povećava otpor kotrljanja i nepotrebno rasipa gorivo. Redovito održavanje vozila, poput čistog filtra zraka, osigurava optimalan rad motora.

U konačnici, iako se trik s posudom vode može činiti neobičnim, njegova je svrha osnažiti najvažniji alat za uštedu - svjesnog i smirenog vozača. Kombinacijom uglađenog stila vožnje i brige o vozilu, mjesečni troškovi za gorivo mogu se osjetno smanjiti, neovisno o cijeni.

POGLEDAJTE GALERIJU