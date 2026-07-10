Privatni istražitelj otkriva metodu koja štiti automobil od krađe: 'Teže ga je ukrasti'

U svijetu gdje tehnologija napreduje brzinom svjetlosti, metode kradljivaca automobila postale su sofisticiranije no ikad. Dok vlasnici ulažu u skupe alarme i sustave za praćenje, privatni istražitelji i stručnjaci za sigurnost upozoravaju na iznenađujuće jednostavan, gotovo banalan predmet iz kućanstva koji može osujetiti i najmodernije lopove.

Rješenje se, naime, ne krije u skupoj tehnologiji, već u skromnoj limenoj kutiji za kekse koja je dokaz da za sigurnost nije uvijek potrebno izdvojiti bogatstvo, već samo malo domišljatosti, piše Express.

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Krađa bez traga

Moderni automobili opremljeni "keyless" sustavom, koji omogućuje otključavanje i pokretanje vozila bez vađenja ključa iz džepa, postali su glavna meta nove generacije kriminalaca. Oni više ne moraju razbijati stakla ili obijati brave. Umjesto toga, koriste se takozvanim "relay" napadom, tehnikom koja im omogućuje da ukradu vozilo za manje od minute, često bez ijednog zvučnog signala ili vidljivog oštećenja.

Christopher Thomas, iskusni privatni istražitelj iz tvrtke UK Private Investigators, koji je surađivao i s bivšim kradljivcima kako bi razumio njihove metode, ističe da je upravo ova metoda postala dominantna.

"Vidio sam automobile koji se otvaraju teniskom lopticom pritisnutom na bravu i prozore koji se spuštaju ljepljivom trakom, ali daleko najčešći način krađe danas je pojačavanje signala s vašeg ključa do automobila", objašnjava Thomas.

Metoda funkcionira pomoću dva uređaja koji djeluju kao pojačivači. Jedan lopov s uređajem prilazi ulaznim vratima kuće, gdje vlasnici najčešće ostavljaju ključeve. Uređaj "hvata" slabi signal koji ključ neprestano emitira. Taj se signal potom bežično šalje drugom lopovu koji s drugim uređajem stoji pokraj ciljanog automobila. Vozilo, primivši pojačani signal, "misli" da je ključ u neposrednoj blizini, otključava vrata i dopušta pokretanje motora pritiskom na gumb. Uređaji za ovakve napade mogu se kupiti na "dark webu" za više od 17.000 eura, no vještiji kriminalci mogu ih izraditi i sami za svega nekoliko stotina eura.

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Rješenje iz kuhinjske ladice

Upravo tu na scenu stupa obična limena kutija za kekse. Njena moć leži u jednostavnom fizikalnom principu poznatom kao Faradayev kavez. Metalna konstrukcija kutije stvara barijeru koja blokira elektromagnetske signale, uključujući i onaj koji odašilje beskontaktni ključ. Kada ključ odložite u zatvorenu metalnu kutiju, signal ne može prodrijeti van. Kradljivci, čak i s najmodernijim pojačivačima, jednostavno neće imati što "uhvatiti" ispred vaših vrata. Automobil neće dobiti nikakvu informaciju i ostat će sigurno zaključan.

"Možda zvuči čudno, ali stavljanje ključeva u jednu od tih kutija sprječava emitiranje signala. Nema signala koji bi lopovi mogli pojačati, a bez njega je automobil znatno teže ukrasti", potvrđuje Thomas. Ovu metodu, zbog njene učinkovitosti i dostupnosti, preporučuje i britanska policija kao efikasan način prevencije.

Kako biste bili sigurni da vaša kutija zaista funkcionira, stručnjaci savjetuju jednostavan test. Stavite ključ u kutiju, čvrsto je zatvorite i priđite automobilu. Ako ne možete otključati vrata, vaša "uradi sam" zaštita je uspješna. Alternativno, kako savjetuje Thomas, možete testirati kutiju i mobilnim telefonom.

"Neka vas netko nazove na mobitel, a vi ga zatim stavite u kutiju i zatvorite. Ako se veza prekine, kutija će sigurno funkcionirati i za ključeve vašeg automobila", napominje.

Slojevita sigurnost kao najbolja obrana

Iako je metoda s limenom kutijom iznimno učinkovita protiv "relay" napada, za potpunu bezbrižnost preporučuje se primjena više slojeva zaštite. Na tržištu postoje specijalizirane torbice, također temeljene na principu Faradayevog kaveza, koje su dizajnirane upravo za blokiranje signala. Međutim, važno je provjeriti njihovu kvalitetu jer nisu sve jednako učinkovite.

Povratak starim, provjerenim metodama također može odvratiti lopove. Ugradnja masivne mehaničke blokade volana ili mjenjača zahtijeva dodatno vrijeme, alat i stvara buku, što je sve ono što kradljivci žele izbjeći. Uz to, provjerite priručnik svojeg vozila; neki proizvođači nude opciju privremene deaktivacije "keyless" funkcije, što može biti korisno tijekom dužeg parkiranja.

Na kraju, ne treba zanemariti ni osnove. Parkiranje u garaži ili na dobro osvijetljenom i prometnom mjestu uvijek je pametniji izbor od mračne i zabačene ulice. U eri kibernetičkih prijetnji, ponekad najjednostavniji i najjeftiniji odgovori mogu biti najdjelotvorniji. Limena kutija za kekse dokaz je da za sigurnost nije uvijek potrebno izdvojiti bogatstvo, već samo malo domišljatosti.

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