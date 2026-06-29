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IDEALNE ZA ODMOR /

Ovo su zemlje s najboljom klimom na svijetu: I Hrvatska je na popisu

Ovo su zemlje s najboljom klimom na svijetu: I Hrvatska je na popisu
Foto: Shutterstock
U potrazi za savršenim odmorom ili novim domom, vrijeme često igra ključnu ulogu. Od sunčanih mediteranskih obala do tropskih rajeva, određene se zemlje ističu po svojoj ugodnoj klimi tijekom cijele godine. Slijedi popis 25 odredišta koja nude idealne uvjete za istraživanje i opuštanje, a među njima se nalazi i Hrvatska.
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Bilo da tražite savršenu plažu, planinarsku stazu ili uzbudljivu gradsku avanturu, ove zemlje nude klimatske uvjete koji mogu zadovoljiti želje gotovo svakog putnika. Ugodne temperature, puno sunčanih dana i raznoliki krajolici čine ih odličnim izborom za odmor u različito doba godine.

Bez obzira na to preferirate li opuštanje uz more, aktivan odmor u prirodi ili istraživanje kulturnih znamenitosti, među njima ćete sigurno pronaći destinaciju koja odgovara vašim željama, piše Ranker.

Pogledajte u galeriji kojih je to 25 zemalja s najboljim vremenom na svijetu.

29.6.2026.
13:34
Antonela Ištvan
Shutterstock
PutovanjaHrvatskaLjetovanjaPortugalšpanjolskaGrčka
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