Ovo su zemlje s najboljom klimom na svijetu: I Hrvatska je na popisu

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Bilo da tražite savršenu plažu, planinarsku stazu ili uzbudljivu gradsku avanturu, ove zemlje nude klimatske uvjete koji mogu zadovoljiti želje gotovo svakog putnika. Ugodne temperature, puno sunčanih dana i raznoliki krajolici čine ih odličnim izborom za odmor u različito doba godine.
Bez obzira na to preferirate li opuštanje uz more, aktivan odmor u prirodi ili istraživanje kulturnih znamenitosti, među njima ćete sigurno pronaći destinaciju koja odgovara vašim željama, piše Ranker.
Pogledajte u galeriji kojih je to 25 zemalja s najboljim vremenom na svijetu.