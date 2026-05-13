Jedinstvene plaže koje se pamte cijeli život: Samo snaga prirode može stvoriti ovakvu ljepotu

Od ružičastih plaža Sardinije do crnih vulkanskih obala Islanda, svijet je prepun prirodnih ljepota koje izgledaju nestvarno bez ikakvih digitalnih efekata i sve popularnijih filtera. Zahvaljujući jedinstvenim geološkim pojavama i rijetkim prirodnim procesima, ove plaže oduševljavaju prizorima koji pokazuju da je priroda najveći umjetnik.

Osim klasičnih zlatnih nijansi pijeska, na obalama diljem svijeta mogu se vidjeti crvene, bijele, ružičaste pa čak i potpuno crne plaže, piše AOL.

Crvene i ružičaste plaže

Jedna od najpoznatijih obojenih plaža je kultna Spiaggia Rosa na talijanskom otoku Budelli. Njezina slavna ružičasta nijansa nije iluzija, već rijedak prirodni fenomen. Boja potječe od vapnenačkih ljuštura mikroskopskog organizma Miniacina miniacea koji živi na morskoj travi. Kada uginu, valovi njihove ljušture izbacuju na obalu, miješajući ih s pijeskom. Nažalost, plaža je zbog masovnog odnošenja pijeska od strane turista pretrpjela veliku štetu pa je od 1994. godine pristup strogo zabranjen kako bi se zaštitio njezin osjetljivi ekosustav.

Na Havajima, plaža Kaihalulu na otoku Maui nudi još dramatičniji prizor. Njezin duboki, crveno-crni pijesak rezultat je erozije okolnog brda bogatog željezom. Pristup je opasan i zahtjevan, no prizor izolirane uvale s crvenom obalom i tirkiznim morem je nezaboravan. Sličan intenzitet crvene boje nudi i otok Rabida u arhipelagu Galapagos, gdje je pijesak obojen zbog visokog udjela željeza u vulkanskom materijalu.

Blistavo bijele plaže

Grčka je dom nekim od najblistavijih bijelih obala na svijetu. Među njima se ističe Navagio na Zakintosu, poznatija kao "Plaža brodoloma". Okružena je strmim vapnenačkim liticama, a na njezinom bijelom šljunku leži olupina broda "Panagiotis" koji se ondje nasukao 1980. godine. Ova ikonska grčka plaža dostupna je isključivo brodom i postala je jedan od najfotografiranijih prizora Grčke.

Nedaleko, na otoku Kefaloniji, nalazi se plaža Myrtos, više puta proglašavana najljepšom u zemlji. Poznata je po savršeno bijelom šljunku koji stvara zapanjujući kontrast s tirkiznim morem i impresivnim stijenama u pozadini. Upravo je njezina ljepota poslužila kao kulisa za snimanje filma "Mandolina kapetana Corellija".

Crni pijesak

Crne plaže izravan su podsjetnik na sirovu snagu Zemlje. Njihov pijesak nastaje od bazaltne lave koja se naglo ohladila u dodiru s morem. Jedna od najdramatičnijih je Reynisfjara na južnoj obali Islanda. Prizor je gotovo nadrealan: crni pijesak, golemi bazaltni stupovi koji se uzdižu iz mora i opasni, snažni valovi Atlantika. Ovo mjesto više služi za divljenje prirodi nego za kupanje.

Potpuna suprotnost islandskoj divljini je Playa Jardín na Tenerifima. Ovu plažu s crnim pijeskom osmislio je kanarski umjetnik César Manrique, koji je vulkanski krajolik spojio s egzotičnim vrtovima, vodopadima i uređenim stazama. Rezultat je jedinstven prostor gdje se umjetnost i priroda spajaju u harmoničnu cjelinu, s pogledom na vulkan Teide u pozadini.

