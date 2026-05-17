Kako je glasao hrvatski žiri? Moldaviji jedan bod, a Srbiji maksimalnih 12 bodova

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Hrvatska je dala 10 bodova Danskoj, a 12 Srbiji
Glasanje je upravo u tijeku na ovogodišnjem jubilarnom izdanju 70. Eurosonga! Napetost raste iz minute u minutu, a publika diljem Europe s nestrpljenjem prati kako se bodovi dodjeljuju favoritima večeri.
1 bod - Moldavija
2 boda - Poljska
3 boda - Francuska
4 boda - Bugarska
5 bodova - Izrael
6 bodova - Finska
7 bodova - Australija
8 bodova - Albanija
10 bodova - Danska
12 bodova - Srbija