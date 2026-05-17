Kako je glasao hrvatski žiri? Moldaviji jedan bod, a Srbiji maksimalnih 12 bodova

Glasanje je upravo u tijeku na ovogodišnjem jubilarnom izdanju 70. Eurosonga! Napetost raste iz minute u minutu, a publika diljem Europe s nestrpljenjem prati kako se bodovi dodjeljuju favoritima večeri.

Hrvatska je dala iduće bodove:

1 bod - Moldavija

2 boda - Poljska

3 boda - Francuska

4 boda - Bugarska

5 bodova - Izrael

6 bodova - Finska

7 bodova - Australija

8 bodova - Albanija

10 bodova - Danska

12 bodova - Srbija