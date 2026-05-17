70. EUROSONG /

Kako je glasao hrvatski žiri? Moldaviji jedan bod, a Srbiji maksimalnih 12 bodova

Kako je glasao hrvatski žiri? Moldaviji jedan bod, a Srbiji maksimalnih 12 bodova
Foto: Eurovision Song Contest 2026/Screensho

Hrvatska je dala 10 bodova Danskoj, a 12 Srbiji

17.5.2026.
Glasanje je upravo u tijeku na ovogodišnjem jubilarnom izdanju 70. Eurosonga! Napetost raste iz minute u minutu, a publika diljem Europe s nestrpljenjem prati kako se bodovi dodjeljuju favoritima večeri. 

Hrvatska je dala iduće bodove: 

1 bod - Moldavija 

2 boda - Poljska 

3 boda - Francuska

4 boda - Bugarska 

5 bodova - Izrael 

6 bodova - Finska 

7 bodova - Australija 

8 bodova - Albanija 

10 bodova - Danska 

12 bodova - Srbija 

Eurosong 2026. Eurovizija 2026. Glasanje
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
