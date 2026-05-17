VELIKI TRIJUMF /

Bugarska je pobijedila s 516 bodova, a sjećate li se koliko je imao Lasagna? Ovo će vas iznenaditi

Bugarska je pobijedila s 516 bodova, a sjećate li se koliko je imao Lasagna? Ovo će vas iznenaditi
Foto: Profimedia

Nakon povratka na Eurosong poslije trogodišnje pauze, Bugarska je odmah ostvarila povijesni uspjeh zahvaljujući 27-godišnjoj DARI i pjesmi 'Bangaranga', koja je osvojila i publiku i stručni žiri diljem Europe

17.5.2026.
22:38
Hot.hr
Profimedia
Bugarska se nakon trogodišnje stanke odlučila vratiti na Eurosong i odmah pokazati koliko im Eurosong znači. 27-godišnja DARA sa svojom pjesmom "Bangaranga" postala je prva bugarska pobjednica u povijesti Eurosonga, i to suglasno po mišljenju i žirija i publike.

Foto: Tobias SCHWARZ/AFP/Profimedia

Naime, Bugarskoj je žiri ukupno dodijelio 258 bodova, dok je od publike dobila 178 bodova. Ukupan zbroj od 516 bodova bilo je dovoljno da nadjača Izrael te da ispiše povijest bugarskih sudjelovanja na Eurosongu.

Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Koliko je pjesma osvojila žiri i publiku pokazuje i činjenica da je Bugarkinja DARA osvojila više bodova negoli je prošle godine osvojio Austrijanac JJ.

Austrija je na Eurosongu 2025. osvojila 436 bodova, 178 od publike, ali čak 258 od stručnog žirija koji je nagradio njegov školovani glas i tehniku izvedbe pjesme "Wasted Love". 

Sjećate se koliko je imao Baby Lasagna?

Vrijedi usporediti rezultat od Dare s time koliko je imao Baby Lasagna 2024. kada je završio drugi. Na tom Eurosongu 2024. godine osvojio je ukupno čak 547 bodova. Od toga je impresivnih 337 bodova dobio od televizijske publike (najviše od svih izvođača), dok mu je stručni žiri dodijelio 210 bodova. Dakle Lasagna je imao 31 bod više od nje.

Podsjetimo, ove godine najviše glasova za Bugarsku stiglo je iz Litve, Danske, Australije, Ujedinjenog Kraljevstva, Armenije, Malte, Luksemburga, Izraela i Cipra. Ovdje možete saznati kako je glasala hrvatska publika.

