Ivančica Pahor dirljivom posvetom majci obilježila važan dan u svojoj borbi

Svojom posljednjom objavom, dirljivom posvetom majci, bivša Miss turizma i dizajnerica nakita Ivančica Pahor (44) podsjetila je na snagu obiteljske ljubavi u najtežim životnim borbama, a trenutak koji je odabrala za to nosi duboku simboliku.

"Majka je bila moja snaga onda kada sam je najmanje imala. Dok su drugi možda samo promatrali moju borbu, ona ju je živjela zajedno sa mnom; u svakom strahu, svakoj suzi i svakom malom koraku prema ozdravljenju", započela je Ivančica svoju emotivnu objavu pored fotografije na kojoj nasmiješena pozira u zagrljaju s majkom. Na slici, koja odiše toplinom i bliskošću, obje nose ležerne ljetne šešire i uživaju u zajedničkom trenutku ispred kamenog zida, a upravo je ta nefiltrirana sreća snažan kontrast teškom razdoblju koje je iza njih.

Krajem 2025. godine javno je podijelila da joj je dijagnosticiran limfom, a od tada svoje pratitelje iskreno obavještava o tijeku liječenja. Njezin put prema ozdravljenju uključivao je i boravak u Turskoj u travnju ove godine, gdje je bila na završnim fazama terapije. Vrhunac te borbe simbolično je obilježila u svibnju, kada je objavila dirljiv video u kojem sa suzama u očima trga karticu za radioterapiju, označavajući kraj jednog iscrpljujućeg poglavlja.

U svim tim trenucima, kako je više puta isticala, njezina majka i dvadesetogodišnja kći Una bile su njezin stup. Stoga je ova posveta majci kruna tog zajedničkog puta, slavlje ljubavi koju je opisala kao "lijek koji nije dolazio iz bočice, već iz srca koje nikada nije odustalo od mene".

Ova fotografija objavljena je 7. lipnja, na dan koji se u svijetu obilježava kao Nacionalni dan preživjelih od raka. U komentarima su se odmah javile brojne poznate osobe, poput Tatjane Dragović, dizajnera Tea Alduka i drugih, ostavljajući poruke podrške i srca, dok su joj stotine pratitelja uputile riječi ohrabrenja poput "Mame su uvijek tu za nas", pokazujući koliko je njezina iskrenost i ranjivost inspirirala druge. Kroz jednu fotografiju i nekoliko iskrenih rečenica, Ivančica Pahor uspjela je sažeti mjesece borbe, straha i nade.