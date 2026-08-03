Pronađen grob u Pakracu koji skriva mračnu stranu ljudi: 'Pokopan je licem prema zemlji'

Na lokalitetu Stari grad Pakrac arheolozi su došli do novog zanimljivog otkrića koje otvara pogled u srednjovjekovna vjerovanja i običaje.

Među brojnim grobovima križara pronađen je jedan atipičan ukop koji se prema srednjovjekovnim vjerovanjima može povezati s pokušajima sprječavanja povratka pokojnika među žive.

Riječ je o grobu u kojem je pokojnik položen licem okrenutim prema zemlji, što je za srednjovjekovni način ukapanja bilo neuobičajeno.

Takvi ukopi u stručnoj literaturi tumače se na različite načine, no često se povezuju s vjerovanjem da se pokojniku treba onemogućiti povratak ili djelovanje nakon smrti.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Riječ je o jednom od 170 istraženih grobova

Na lokalitetu Stari grad Pakrac riječ je o jednom od oko 170 istraženih grobova, a arheolozi navode kako već postoje primjeri koji upućuju na prisutnost vjerovanja povezanih s vampirizmom.

Zbog toga se pretpostavlja da su tijekom 13. i 14. stoljeća na ovom području bila snažno prisutna stara narodna vjerovanja, uz kršćanske običaje.

Posebno zanimljiv detalj pronađen je u grobu – kamen na području tijela pokojnika. Na prvi pogled mogao bi se protumačiti kao dio protuvampirske prakse, odnosno namjernog pokušaja "prikivanja" pokojnika kako se ne bi vratio među žive.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Druga strana priče

Međutim, detaljnija arheološka analiza pokazala je složeniju priču.

Istraživanjem je utvrđeno da su kasnije građevinske strukture probile grob te da je kamenje vjerojatno bilo dio potpore drvenog stupa koji je naknadno postavljen.

Ipak, postoji mogućnost da su graditelji, nakon što su tijekom radova naišli na pokojnika, iz straha ili poštovanja dodali još jedan veći kameni blok kako bi "umirili" situaciju i spriječili moguću nesreću.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Svakodnevni život u srednjem vijeku

Ovakvi nalazi, ističu arheolozi, pokazuju koliko je važno istraživati cijeli kontekst lokaliteta. Sam nalaz kamena ili neobičnog položaja tijela nije dovoljan za zaključke, već je potrebno rekonstruirati sve događaje koji su prethodili i uslijedili nakon ukopa.

Nalazi sa Starog grada Pakraca pružaju vrijedan uvid u svakodnevni život srednjovjekovnih ljudi, njihove strahove, vjerovanja i odnos prema smrti.

Upravo kroz ovakve primjere arheologija otkriva kako su se kršćanski običaji ispreplitali sa starijim narodnim vjerovanjima na prostoru Slavonije.