Kopali tržnicu u Vinkovcima, a našli stare grobove. Istina o njima je zapanjujuća: 'Složi se lomača s pokojnikom...'

S velikim zanimanjem prati se pažljivo uklanjanje slojeva zemlje jer otkriva posljednja počivališta građana rimskih Cibala. Od otkrivenih 26 grobova većina su - paljevinski.

"Radi se o rupi u zemlji u koju se složi lomača zajedno s pokojnikom i prilozima, spali se, sav taj pepeo i prilozi se onda slažu u tu pripremljenu rupu koja ima karakteristično zapečene crvene rubove koji nastaju zbog visoke temperature", kaže Hrvoje Vulić, ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci.

Arheolozi su i pristupili istražnim radovima prije građevinskih jer i ovo je područje kao i gotovo 70 posto grada Vinkovaca zaštićena arheološka zona.

"Znamo što očekivati na pojedinim lokacijama i na osnovu prethodnih saznanja i iskustva koje smo stekli tijekom godina, stvarno možemo vrlo precizno odrediti kojem razdoblju nešto pripada", kaže Anita Rapan Papeša, muzejska savjetnica Arheološkog odjela Gradskog muzeja Vinkovci.

'Svaki nalaz je poseban'

Spaljivanje je bilo uobičajeno između prvog i trećeg stoljeća, a u takvim grobovima česti su predmeti koje vatra nije uništila, a svjedoče o pokojnikovom načinu života i društvu u kojem je živio.

"Radi se najčešće o svakodnevnim predmetima, nekada su to samo par komada novca, nekada su to predmeti vezani uz profesiju osobe koja je sahranjena", kaže Vulić. Nedaleko akropole, u samom središtu Vinkovaca u tijeku je i arheološko istraživanje građevine veće od uobičajene kuće tog doba što također ukazuje na važno otkriće.

"Nijedno iskopavanje nije isto i u principu znamo otprilike što naš čeka, ali svaki je nalaz poseban", kaže Rapan Papeša.

Tanatalova zdjela - najvažniji nalaz

A jedan od najvažnijih nalaza pronađen u Vinkovcima prije desetak godina je i Tantalova zdjela, jedina sačuvana antička posuda na svijetu koja funkcionira na principu sifona. Dio je ostave blaga koja se sastoji od 50 srebrnih posuda, koje su na svečanostima koristili najugledniji Rimljani.

"Valentinijan 1. je rimski car, jedan od dva rimska cara rođena u Cibalaema i on je naručio sigurno dio posuda za nekoga ovdje, je li to bio član obitelji ili nekakav obiteljski prijatelj", kaže Vulić. I najnovija arheološka otkrića dokazuju bogatu povijest Vinkovaca.

"Govore nam kako su tada antičke Cibalae imale veliko značenje u velikom Rimskom Carstvu koje se protezalo na tri kontinenta i koliko smo u biti bogati", kaže Josip Romić, gradonačelnik Vinkovaca.

Arheološka istraživanja produžit će za nekoliko mjeseci vrijeme planiranih radova na novoj gradskoj tržnici, no nalazi su zasigurno vrijedni čekanja, a otkrića bi mogla biti i neprocjenjiva.