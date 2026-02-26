Čudo u Dubrovniku! Sanirali pločnik ispred katedrale, a onda je iz zemlje provirio poklopac

Prilikom sanacije pločnika ispred dubrovačke katedrale, otkopan je poklopac sarkofaga, ali i neki drugi nalazi, zbog čega slijedi arheološko istraživanje na ovom području, javlja Dubrovački dnevnik.

"Prilikom radova sanacije pločnika, kad se demontirao sloj kamena, vrlo brzo se ispod toga pronašao poklopac sarkofaga kojemu se ne zna porijeklo niti datacija još uvijek", kazala je za Dubrovački dnevnik ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika, Mihaela Skurić.

Foto: Dubrovački Dnevnik

Radovi su se do sada izvodili pod arheološkim nadzorom, zbog čega je o nalazu odmah obaviješten nadležni konzervatorski ured, a sada će uslijediti i arheološko istraživanje. "Otkopan je poklopac, ali ne znamo je li ispod njega i kada, ili nije, je li nešto unutra ili ne. To su pitanja s kojima se radosno mislimo baviti ove dane", izjavila je Skurić.

Foto: Dubrovački Dnevnik

Uz sarkofag vodovodna cijev

Zanimljivo je i kako je odmah pored sarkofaga, na otprilike 20 centimetara udaljenosti, pronađena i vodovodna cijev koja je tuda provučena 60-ih godina prošlog stoljeća.

"Čudnovato je da sarkofag tada nisu oštetili ili pronašli", govori Skurić i dodaje kako je riječ o neočekivanom otkriću, iako su nađeni još neki nalazi poput kanala i temelja za koje se očekivalo da će tu biti.

