Hrvatska influencerica nedavno se preselila u Dubai, sad se javila: 'Ljudi se ne čine u panici'

Poznata hrvatska influencerica Ema Luketin (24) i njezin partner, srpski fotograf Dušan Petrović (31), početkom veljače su zagrebačku i beogradsku adresu zamijenili onom u Dubaiju.

Manje od mjesec dana kasnije, našli su se usred ozbiljne sigurnosne krize nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati postali meta raketnog napada. Luketin se nedugo zatim javila svojim pratiteljima kako bi prenijela atmosferu s lica mjesta.

Napadi na Emirate

Prema službenim izvješćima, Ujedinjeni Arapski Emirati bili su meta napada iranskim balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama 28. veljače.

U Dubaiju su zabilježene eksplozije, a krhotine su izazvale manji požar na fasadi kultnog hotela Burj Al Arab. Međunarodna zračna luka u Dubaiju, jedna od najprometnijih na svijetu, pretrpjela je manja oštećenja, a ozlijeđena su četiri djelatnika. Događaji su izazvali privremenu obustavu zračnog prometa i veliku zabrinutost na međunarodnoj razini.

Usred napetosti i zabrinjavajućih vijesti koje su obišle svijet, Ema Luketin se javila svojim pratiteljima na Instagramu izravno iz Dubaija. U svojoj poruci nastojala je umiriti zabrinute prijatelje i pratitelje, ističući kako situacija na terenu ne odaje dojam panike.

"Ljudi u Dubaiju se ne čine u panici. Ovo je bilo prije dva sata. Naše vijesti prenose dosta krive vijesti, internet pun AI videa i tako u krug. Nije najugodnije, ali hvala što brinete i pišete", napisala je influencerica u svom Instagram storyju.

'Najstrašnija i najuzbudljivija odluka'

Početkom veljače 2026. godine, nakon godinu i pol dana planiranja, Ema i Dušan su donijeli konačnu odluku i preselili se u Dubai. Svoj su potez na društvenim mrežama opisali kao "najstrašniju i najuzbudljiviju odluku koju su ikada donijeli", dijeleći s pratiteljima prve trenutke iz novog doma. Odluka je, kako je Ema objasnila, bila potaknuta željom za novim okruženjem koje će ih motivirati da rade više i bolje.

"Htjeli smo izaći iz zone komfora, testirati sebe i naš odnos u potpuno novom okruženju. Nekako smo osjećali da, ako to ne probamo sada, uvijek ćemo se pitati 'što bi bilo kad bi bilo", izjavila je Ema u jednom od intervjua povodom preseljenja. Par je planirao nastaviti voditi svoje poslove na daljinu; Ema kao vlasnica kozmetičkog salona u Zagrebu i kreativna direktorica brenda "Pozitif", a Dušan kao jedan od najtraženijih regionalnih fotografa. Svoj novi život u Dubaiju planirali su graditi "do daljnjega".

