Ben Affleck i Jennifer Garner ponovno zajedno u javnosti: 'Postoji gubitak, ali i dobitak'

Svega nekoliko dana nakon što je glumica Jennifer Garner (53) podijelila s javnosti detalje o zajedničkom roditeljstvu s bivšim suprugom Benom Affleckom (53), bivši par je viđen zajedno.

Affleck i Garner snimljeni su u subotu u Brentwoodu, Los Angelesu, prilikom izlaska iz jedne rezidencije, a njihov susret potvrdio je da su i nakon razvoda održali prijateljski odnos. Prilikom susreta bili su u ležernom izdanju.

Poznati glumački par bio je u braku deset godina, a razvod su najavili 2015. godine. Imaju troje djece, Violet (20), Fin (17) i Samuela (14).

Foto: Profimedia

Garner o izazovima odgoja djece

Garner je nedavno javno govorila o razvoju njihovog odnosa, koji se iz romantičnog transformirao u prijateljski, s naglaskom na zajedničkom roditeljstvu. Tijekom gostovanja u YouTube serijalu Bustle's One Nightstand, objasnila je kako, kada su djeca s njom, često preuzima ulogu "i mame i tate".

Glumica je pojasnila da, s obzirom na to da njihovo troje djece odrasta u dva odvojena kućanstva, često mora preuzimati obje roditeljske uloge.

"Posebno kada vaša djeca odrastaju u dva odvojena doma, ja postanem i mama i tata", izjavila je Garner, dodavši da se isto događa i s njezinim bivšim suprugom. "To je neizbježno, zar ne? Jer nemate tu prednost da su obje strane, jin i jang, prisutne u istoj kući", pojasnila je.

"Postoji mali gubitak u tome, ali i dobitak. Također, jednostavno učite. To me potaknulo da se opustim i ne budem toliko usredotočena na sam odgoj", rekla je za Daily Mail.

Foto: Profimedia

'Raspad obitelji je ono što je bilo teško'

Ovo nije prvi put da Garner javno govori o razvodu. Prošlog mjeseca, u intervjuu za Marie Claire UK, otkrila je da je razvod, finaliziran 2018. godine, bio "težak" te je objasnila kako se u tom razdoblju morala zaštititi od intenzivnog medijskog pritiska.

"Činjenica je da je sama situacija bila teška. Ono što je bilo teško jest stvarni raspad obitelji. Gubitak istinskog partnerstva i prijateljstva bio je ono što je boljelo", istaknula je.

Unatoč izazovima, Garner naglašava kako su joj djeca prioritet, čak i uz zahtjevnu karijeru uspješne holivudske glumice. "Nikada to nisam doživljavala kao žrtvu. Bilo je zaista teško ići na posao i to je definitivno u velikoj mjeri utjecalo na poslove koje sam birala", zaključila je glumica.

