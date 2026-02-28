Michael Douglas (81) neprepoznatljiv u novoj ulozi

Kada je holivudski glumac Michael Douglas (81) započeo snimanje nove mini serije "Reagan i Gorbačov" na Islandu, lokaciji koja je unatoč blizini Arktičkog kruga ponudila neočekivano blage vremenske uvjete, osjećao se gotovo kao kod kuće.

Douglas je primijetio kako je njegov rodni New York, zahvaćen rekordnim snježnim padalinama, u tom trenutku bio hladniji od Reykjavika, mjesta gdje je prije gotovo četiri desetljeća održan povijesni summit koji je označio početak kraja Hladnog rata.

Poveznica s Ronaldom Reaganom

Douglas u seriji tumači lik bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Ronalda Reagana, a ujedno potpisuje i produkciju. Ulogu Mihaila Gorbačova preuzeo je austrijski glumac Christoph Waltz (69). Serija je adaptacija knjige Kena Adelmana "Reagan u Reykjaviku: Četrdeset osam sati koji su okončali Hladni rat". Douglas je u razgovoru otkrio i zanimljivu poveznicu s bivšim američkim predsjednikom – zajedničku posvećenost izgledu frizure, piše Mirror.

Foto: Profimedia

Prisjećajući se Reaganove besprijekorne frizure, Douglas je povukao paralelu s vlastitim pristupom glumi: "Kosa je oduvijek bila važan dio mog glumačkog izričaja. Jack Nicholson me uvijek zadirkivao zbog toga, govoreći 'što je to s tom tvojom kosom?'. Ali, ako promotrite Jacka, uvidjet ćete da on još više pažnje posvećuje kosi!"

Za Douglasa, koji je u braku s glumicom Catherine Zeta-Jones (56), ova uloga predstavlja nastavak impresivnog niza transformacija koje su obilježile njegovu karijeru, od detektiva u "Sirovim strastima" i prevarenog supruga u "Kobnoj privlačnosti" do uloge pijanista Liberacea.

Foto: Profimedia

Drži se očevih savjeta

U pripremi za ulogu Reagana, Douglas se oslanja na glumačke lekcije svog pokojnog oca, filmske ikone Kirka Douglasa, koji je preminuo 2020. godine u 103. godini. Ističe kako ga je otac naučio tumačiti kompleksne likove, one koji nisu ni potpuno dobri ni zli. "Privlače me likovi iz sive zone. Svi sebe volimo smatrati herojima, ali vjerojatno smo svi činili stvari na koje nismo ponosni", objašnjava Michael.

"Moj otac pripadao je generaciji koja je djelovala u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, kada je podjela na pozitivce i negativce bila jasno definirana. Nosili su se ili bijeli ili crni šeširi, metaforički govoreći. Moja generacija, stasala tijekom Vijetnamskog rata, suočila se sa sivom zonom. Značajan dio populacije preispitivao je opravdanost rata, što je dovodilo do prosvjeda i obiteljskih nesuglasica", pojašnjava, uspoređujući moralnu jednoznačnost uloga svoga oca s kompleksnošću likova svoje generacije.

Svoju sklonost takvim ulogama prvi je put osvijestio radeći na filmu "Kobna privlačnost": "Tijekom jedne projekcije, u sceni gdje nakon afere s Glenn Close dolazim kući i namještam krevet kako bih lagao supruzi da sam ondje spavao, publika se nasmijala. Sjećam se da je producent komentirao: 'Nevjerojatno, već su ti oprostili. Kako to uspijevaš? Upravo si počinio preljub."

Dok snimanje na Islandu napreduje, Douglas se suočava s izazovima lokalne klime, što ga podsjeća na oštru zimu koja je istovremeno pogodila i njegov rodni New York. Unatoč putovanjima diljem svijeta, glumac, koji posjeduje stan na Upper West Sideu, ostaje privržen svom gradu. "Putovao sam svuda, ali New York je jedinstven. On je podsjetnik na ono najbolje u ljudima. Odrastao sam ovdje i smatram da je to najveći grad na svijetu, bez premca", zaključuje Douglas.

