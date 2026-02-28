Christian Bale šokirao obožavatelje: Otkrio zašto ga nikada ne bi trebali upoznati uživo

Američko-britanski glumac Christian Bale (52) izjavio je da obožavatelji možda ne bi trebali željeti osobni susret s njim jer, kako kaže, ljudi često idealiziraju javne osobe. Glumac je to poručio na premijeri svog novog filma The Bride! u Londonu, gdje je govorio o očekivanjima publike i vlastitim iskustvima sa slavom.

Premijera novog filma

Film The Bride! režirala je Maggie Gyllenhaal, a inspiriran je romanom Frankenstein autorice Mary Shelley te klasičnim filmom Frankensteinova nevjesta. Radnja je smještena u Chicago 1930-ih, a Bale u filmu tumači gangstera Franka, dok Idu glumi Jessie Buckley. U glumačkoj postavi su i Annette Bening te Peter Sarsgaard.

Zašto ne želi upoznavati idole

Govoreći o susretima s publikom, Bale je priznao da smatra kako upoznavanje idola često vodi razočaranju. Istaknuo je da ljudi na filmu vide idealiziranu verziju glumca, dok je stvarnost, kako kaže, mnogo običnija. Samoironično je dodao da publika često vidi njegovo “najbolje izdanje” na ekranu, zbog čega vjeruje da je bolje zadržati distancu između zvijezde i obožavatelja.

Novi projekti nakon premijere

Nakon horora očekuje ga biografska sportska drama Madden, u kojoj Nicolas Cage glumi trenera John Madden, dok Bale tumači sportskog menadžera Al Davis. Film u domaća kina stiže 6. ožujka.

