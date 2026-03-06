Trump najavio novu metu nakon rata s Iranom: 'Uskoro će pasti!'

Američki predsjednik Donald Trump je izjavio u petak ujutro kako će Kuba "uskoro pasti", izvijestio je CNN.

"Kuba će, usput rečeno, uskoro pasti, bez veze, ali i Kuba će pasti. Toliko žele postići dogovor", rekao je Dani Bash s CNN-a u telefonskom intervjuu hvaleći američki vojni uspjeh u svom drugom mandatu

"Žele postići dogovor, pa ću tamo staviti Marca Rubia i vidjet ćemo kako će to ispasti. Trenutno smo stvarno usredotočeni na ovo. Imamo puno vremena, ali Kuba je spremna - nakon 50 godina. Gledam to već 50 godina i pala mi je ravno u krilo zbog mene, pala je, ali ipak je pala ravno u krilo. I ide nam jako dobro“, dodao je.

'Pitanje vremena'?

Podsjetimo kako je dan radnije, Trump je u Bijeloj kući rekao da je samo "pitanje vremena" prije nego što se američki Kubanci mogu vratiti u svoju domovinu, rekavši da je to sljedeće na dnevnom redu administracije nakon trenutnog rata s Iranom.

"On radi neke stvari, a vaš sljedeći će biti, želimo napraviti tu posebnu Kubu", rekao je Trump misleći na svog državnog tajnika.

"On čeka. Ali kaže: 'Prvo završimo s ovim.' Mogli bismo ih sve napraviti istovremeno, ali događaju se loše stvari. Ako promatrate zemlje tijekom godina, sve ih radite prebrzo, događaju se loše stvari. Nećemo dopustiti da se ovoj zemlji dogodi išta loše", nadodao je.

Trump zahtijeva predaju Irana

Trump je rekao u petak da s Iranom ne dolazi u obzir ništa osim "bezuvjetne predaje", tjedan dana nakon što je pokrenuo rat zajedno s Izraelom protiv Teherana.

"Neće biti dogovora s Iranom osim BEZUVJETNE PREDAJE!" napisao je Trump na društvenim mrežama.

"Nakon toga i izbora VELIKOG I PRIHVATLJIVOG vođe i vodstva, mi i mnogi naši divni i vrlo hrabri saveznici i partneri neumorno ćemo raditi kako bismo Iran odmaknuli s ruba uništenja", poručio je Trump te dodao da će raditi na jačanju iranskog gospodarstva.

Trump je u telefonskom intervjuu za Reuters u četvrtak rekao da želi biti uključen u izbor novog iranskog vođe.

Iranski vrhovni vođa Ali Hamenei, koji je vladao zemljom od 1989., ubijen je u napadu u subotu, na početku izraelsko-američke ofenzive. Njegov sin, Modžtaba Hamenei, među kandidatima je za njegovog nasljednika. Smatra se jednom od najutjecajnijih osoba u Islamskoj Republici.

Trump je također u intervjuu za Axios u četvrtak poručio da mu je Hameneijev sin "neprihvatljiv".

"Želimo nekoga tko će donijeti sklad i mir u Iran", rekao je američki predsjednik, dodavši da mora biti uključen u imenovanje, "kao što je to bio slučaj s Delcy u Venezueli". Delcy Rodriguez prijelazna je predsjednica Venezuele, nakon što su američke snage uhitile predsjednika Nicolasa Madura.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian objavio je na X-u da su "neke zemlje počele medijacijske napore", ali nije otkrio o kojim je zemljama riječ.

"Budimo jasni: predani smo trajnom miru u regiji, ali nećemo ni najmanje oklijevati u obrani dostojanstva i autoriteta naše zemlje. Medijacija bi se trebala usmjeriti na one koji su podcijenili iranski narod i izazvali ovaj sukob", dodao je.

Iranski predsjednik je inače podređen vrhovnom vođi, ali Pezeškian sada predvodi privremeno vijeće koje je preuzelo Hameneijeve dužnosti.

