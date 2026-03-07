Šprajc doznao: Desetak tisuća Srba dolazi u Hrvatsku, zbog male i velike nužde

GLUP I GLUPLJI /

Izrael i Amerika su napali Iran, Iran je onda uzvratio i napao Izrael, Izrael je onda uzvratio i napao Libanon, a Iran udario po Bahreinu, Katru, Jordanu, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i Cipru.

Napad na Cipar, po srpski Kipar, izazvao je pak Engleze i Francuze koji su rekli da su i oni spremni za rat a nakon dugo vremena spremnost za svjetski belaj iskazala je i Njemačka. Zar je netko sumnjao da će Švabo izostati! Doduše ovaj put nastupaju na strani Židova, a uniforme im nije dizajnirao Hugo Boss, ali nema veze, kad Nijemci ulaze u rat onda se zna da i mi ulazimo u rat.

Neki s Nijemcima, neki protiv Nijemaca, kako koga zapadne. Normalno, Srbi stalno gledaju što Hrvati rade pa onda tako rade i oni. Pola s Nijemcima pola protiv. I onda se Srbi i Hrvati koji su s Nijemcima tuku protiv Srba i Hrvata koji su protiv Nijemaca. Na kraju i jedni i drugi završe...štajaznam, na Bleiburgu, u Argentini ili u Ujedinjenim balkanskim emiratima.

Što nas na Balkanu najviše brine?

Jer dok je svijet zabrinut hoće li ova eskalacija na Bliskom istoku dovesti do eskalacije na Dalekom istoku, hoće li Kina napasti Tajvan, hoće li onda Amerika braniti Tajvan i time ući u rat s Kinom, hoće li to sve iskoristiti Sjeverna Koreja pa ući u rat s Južnom Korejom i hoće li se Indija konačno pošteno porokati s Pakistanom, a svi imaju fakin nuklearne bombe, evo što nas ovdje na Balkanu ovog tjedna najviše brine:

"Prema informacijama koje mi imamo, u ovom trenutku Srbija raspolaže s ozbiljnim ofenzivnim sustavima koji su izuzetno kompleksni, skupi i koje nabavljaju već punih četiri, pet ili šest godina", rekao je ministar obrane Ivan Anušić, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao: "Jako ste naivni ako mislite da je Hrvatska u strahu, Hrvatska ima jako snažnu i moćnu vojsku. Samo su oni, za razliku od našeg pristupa, uvijek bili pametniji. Prvi put, oni nisu gluplji, ali nisu ni pametniji".

Desetak tisuća Srba izrazilo želju da obavi nuždu

Znači glup i gluplji, samo nije rekao koji su koji. Ali fora je ovo kako si tobože komplimentiraju tko ima većeg: "O, pa vaš je baš dugačak i debeo", "Ali i Vaš moćno izgleda", "Jeste li ga stavili - jesam- AH! Ali u pozadini tog odnosa čuje se to zveckanje oružjem... Dobro, ovo je više bilo kao zveckanje escajga ali takvo nam je zasad i oružje. Nož, viljuška i udri po neprijatelju.

Srbija je nakon tog zveckanja svojim građanima poručila da u Hrvatsku putuju samo iz krajnje nužde. Kako doznajemo s Turističkog sajma u Berlinu, desetak tisuća Srba je već izrazilo želju da ove godine nuždu obavi u Hrvatskoj, a s biroa javljaju kako ih još toliko dolazi posluživati ove prve. Dakle jedni će doći iz male a drugi, iz velike nužde.

Uglavnom, i Vučić i Anušić jasno daju do znanja da ni treći svjetski rat, ako ga bude, neće proći bez nas. Jer čim tamo negdje Bogu iza nogu na drugom kraju svijeta zamiriše barut, Hrvati i Srbi se odmah okreću jedni drugima. Bratski narodi, šta reći.

