Kotromanović otkrio najvećeg gubitnika iscrpljivanja Amerikanaca na Iranu: 'Nevjerojatno je važno...'

Skupim raketama na relativno jeftine dronove. Koliko jeftino Iran može napasti i koliko se skupo SAD, Izrael i zaljevske zemlje moraju braniti? Što ovaj rat znači za američke zalihe i koje dvije zemlje na američko iscrpljivanje u Iranu zadovoljno trljaju ruke?

U zrak su otišle milijarde američkih dolara - dalekometne rakete Tomahawk kojima SAD gađa ciljeve u Iranu od prvog dana sukoba.

Američki predsjednik Donald Trump je rekao: "Njihovo protuzračno naoružanje je uništeno, tako da nemaju zrakoplovstvo. Nemaju zračnu obranu. Svi njihovi avioni su uništeni, komunikacije su uništene, rakete su uništene, uništeno je otprilike 60 posto i 64 posto lansirnih sustava."

Iranska revolucionarna garda gubitke nije potvrdila. I oni su napadali balističkim raketama, ali su u većoj mjeri Shahedima, dronovima iz vlastite proizvodnje. Zaljevske zemlje, SAD i Izrael, rušili su ih skupocjenim protuzrčnim sustavima.

Koliko što košta?

Jedna protuzačna raketa Patriot stoji 5 milijuna dolara, još je skuplji THAAD za 12,8 milijuna. Istodobno, Iranci jedan dron proizvedu u prosjeku za 30 tisuća dolara. Procjene govore da je obaranje iranskih dronova SAD koštalo - do 70 puta više od drona koji je oboren.

"Iranci mogu jeftino napasti u odnosu na Izrael i SAD, Izrael troši od 200 do 500 milijuna dolara dnevno, a Amerikanci skoro do milijardu", kaže bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

Osim što je skupo, nije neograničeno jer protuzračne rakete proizvode se puno sporije.

Dok Iranci u mjesec dana mogu prozvesti između 5.000 i 6.000 shaheda, američki locked martin uspio je doći do 620 Patriota na mjesec, dok skupljeg THAAD-a za sada proizvode manje od 100.

Američki ministar rata, Pete Hegseth, rekao je: "Naše zalihe streljiva su pune, a naša volja čelična, što znači da je vremenski okvir pod našom kontrolom, koliko god bude trebalo da SAD postigne svoje ciljeve. Oni se nadaju da ovo ne možemo izdržati, a to je za Iransku revolucionarnu gardu i Iran vrlo pogrešna procjena."

Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar - presreli su stotine raketa i dronova - vojni analitičari upozoravali su da imaju zalihe za svega nekoliko dana - što su obje zemlje demantirale.

No, najveći gubitnik iscrpljivanja SAD-a na Iranu bit će Ukrajina, kaže Kotromanović.

"Ne vidim kako bi uopće mogli dobiti u idućem periodu nekakva sredstva od Sjedinjenih Američkih Država koja su im bitna i važna za njihovu egzistenciju. A to su raketni sustavi koji su im bitni. Zato je po meni nevjerojatno važno za ukrajinsku državu što su razvili svoje određene balističke rakete i određene sustave", kaže Kotromanović.

Ciljeve napada na Iran Trump je od početak mijenjao. Posljedice bi mogli iskoristiti Rusija i Kina. Američki vojni analitičari upozoravaju da je pražnjenje američkih zaliha na neprijatelju koji nije neposredna prijetnja - ozbiljan problem za nacionalnu i globalnu sigurnost.