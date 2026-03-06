FREEMAIL
SERIE A /

Hrvatski dvojac u akciji: Vlašić startao, a Kulenović ušao s klupe u porazu Torina od Napolija

Hrvatski dvojac u akciji: Vlašić startao, a Kulenović ušao s klupe u porazu Torina od Napolija
Foto: Insidefoto/Sipa USA/Profimedia

Torino je doživio 14. poraz u ovoj sezoni i s 30 bodova je na 14. poziciji, šest bodova iznad zone ispadanja

6.3.2026.
23:40
Hina
Insidefoto/Sipa USA/Profimedia
Napoli je na svom stadionu Diego Armando Maradona svladao Torino s 2-1 u prvoj utakmici 28. kola talijanske Serie A odigranoj u petak u Napulju.

Napoliju je prednost već u 7. minuti donio brazilski napadač Alisson Santos. Domaća momčad je udvostručila vodstvo golom Elifa Elmasa u 68. minuti. Torino je u 87. minuti smanjio zaostatak preko Cesarea Casadeija, ali prekasno je bilo za preokret.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a donedavni napadač zagrebačkog Dinama Sandro Kulenović je ušao u 67. minuti.

Napoli je 17. pobjedom došao do 56 bodova, na bod zaostatka od drugoplasiranog Milana koji ima utakmicu manje. Vodeći Inter ima 67 bodova. Torino je doživio 14. poraz u ovoj sezoni i s 30 bodova je na 14. poziciji, šest bodova iznad zone ispadanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrijašević: 'Ako toliko godina kaskaš, nije stvar sreće, već sigurno nešto ne funkcionira'

Sandro KulenovićNikola VlašićTorinoNapoliSerie A
