Prevarili ste se ako Marilyn Monroe vidite samo kao seks simbol, evo i zašto...

STOTI ROĐENDAN LEGENDE /

Marilyn Monroe, najpoznatija glumica prošlog stoljeća danas bi slavila 100. rođendan. Ali ako ste je doživljavali samo kao lijepu plavušu i seks simbol, onda ste pogriješili.

Da, bila je ikona, ikonična je bila i njezina kombinacija platinaste kose i crvenog ruža. Bila je utjelovljenje holivudskog glamura i možda je djelovala kao naivna senzualna plavuša. Ali, danas se puno više nego prije priča i o tome da je bila feministička ikona.

U totalno muškom Holivudu 1950-ih, prije svih drugih, tražila je jednaku plaću kao muški glumci, na kraju je osnovala i vlastitu produkcijsku kuću i dobila veću kontrolu svojih uloga. Pregovarala je veće plaće, odbijala uloge koje joj se nisu sviđale.

Strateški je koristila svoju seksualnost da napreduje u karijeri, rušila je tabue i otvoreno pričala o seksualnom zlostavljanju koje je doživljavala u djetinjstvu. "Hollywood će vam platiti 1000 dolara za poljubac, ali 50 centi za dušu", kazala je jednom Marilyn.