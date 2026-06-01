FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
 Mooolim!? /

Žena u centru Zagreba skidala zastave duginih boja, a tek poruke koje je uzvikivala

Nisu izgleda problem samo ljudi koji imaju drukčiju boju kože: nekima su problem i oni koji imaju istu boju kože, ali vole isti spol. Pa je tako jedna žena danas u centru Zagreba, skidala zastave duginih boja. Molim!?

"Ako želite živjeti pe*erski život idite u Njemačku", vikala je žena.

Da, da... 'LGBT osobama nije mjesto u Hrvatskoj, pa ni zastavama duginih boja', misli gospođa koja je na zagrebačkom Tomislavcu obilazila jarbole i uklanjala zastave. Dok ju je jedan muškarac pokušao spriječiti.

Inače, zastave su postavljene zbog Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, a ovaj incident svjedoči da se protiv homofobije i nismo baš izborili.

VOYO logo
1.6.2026.
23:10
RTL Direkt
MolimLgbtiqZastaveGrad ZagrebTrg Kralja Tomislava
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa