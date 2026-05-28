Saša Antić o Poljudu, muzici i politici: 'Domoljubna dužnost mi je da se izrugam svemu tome'

I evo nas nazad. Otkad je uvedeno izvanredno stanje, osjećam se izvanredno, miran kao janje. Repa tako Saša Antić, kojem dugujemo stihove kultnih pjesama poput Fantastične, Nostalgične i Alles Gut. Član TBF-a, danas pjeva kao Alejandro Buendia, a ovih dana je objavio novu pjesmu.

Zanimaju me detalji o ovoj novoj pjesmi, kaže: "Zabranjuje se kritika, zabranjuje se sumnja, strogo se zabranjuje humor i sprdnje. Zabranjuje se ljubav, nagrađuje se mržnja jer smo od sada u stanju stalnog rata." Živimo li sada u izvanrednom stanju?

Pjesma je singl koji najavljuje album koji sam radio sa Šiljom iz Gatuza. Prošlo ljeto smo krenuli raditi. On mi je slao svoje pjesme, glazbu sa refrenima. Jedan refren je bio "izvanredno stanje, u mojoj glavi gradnje". Jasno, nije mislio o ovom izvanrednom stanju, ja to bukvalno shvatio. Ja sam se raspisao u toj situaciji nekog izvanrednog stanja. Tko je neki orvelijanski moment i krenulo me to sa našom svakodnevicom i s tim našim stvarima, aktualnostima, pogotovo prošlo lejto je toga bilo.

"Imaš riječi: obitelj, crkva i Domovinski rat. I ukoliko se netko s tim ismijava ili ruga, aktivira se postupak prijekog suda." Je li to Hrvatska?

Ajmo reći, nekima je to u glavi, ovi što su došli zabranjivati kulturna događanja, mislim da je njima u glavi takvo neko stanje pa sam ja to raspisao da čuju, vide, kako bi to zaista moglo biti. Pa je li to to za što su se borili?

Spomenuo si to prošlo ljeto sad i sa tim zabraniteljima, kako su ih mediji zvali, čini li ti se da je Hrvatska unazad godinu dana postala konzervativnija nego što je bila prije?

Pa mislim da je to uvijek isto, samo ovisi kako vlast to koristi i kako orkestrira. Uvijek ima tako tih struja. Možeš se rugati s njima, pogotovo kad dođu ti likovi, oni su bili branitelji, pitanje jesu li uopće bili branitelji - koliko ima lažnih branitelja, gdje su bili i što su radili. Borili su se za državu koja je slobodna, demokracija, pluralizam i sad bi oni nametali. Tako da, ja sam osjetio neku dužnost da se izrugam svemu tome. To je moja domoljubna dužnost.

Dobro, svatko domoljubnu dužnost shvaća drugačije.

Treba svetinja rugat se svetinjama. Mislim da je to pravo domoljublje. Za slobodno društvo je to nešto što je zdravo. I ovo je humoreska, ova pjesma, i jedna satira.

Čini mi se da je dobro pogođeno. Jel ti se ikad dogodilo na nastupu da zaboraviš riječi? Da ne znaš što ide dalje jer ima stvarno jako puno riječi.

Pa zna se dogoditi.

Što onda napraviš?

Pa ništa, onda brbljam pa se pohvatamo. Tu su Mladen i Luka, pa dodaju nešto pa se uhvatim. Bude publici simpatično to. Skuži se nekad, nekad ne, ali rijetko kada se dogodi da trokira duže.

Nemaš neki šalabahter?

Nemam. Ponavljanje je majka znanja.

Kad smo već kod aktualnosti, s Mišom Kovačem si prepjevao onaj stariji hit u čast Hajduka, pa me zanima nekoga iz Splita pitati o rušenju Poljuda, što misliš?

Malo pratim to sa strane, još tu se lome koplja. Poljud je prvo predivan. On je predivna građevina kojoj se možeš samo stati diviti. I još je na takvoj lokaciji da je on kraj puta. Kojom god cestom dolaziš put Poljuda, imaš trenutak da ga ugledaš i to je nešto neprocjenjivo.

Jel te čudi da je tako puno ljudi za rušenje?

Nije mi čudno jer se uvukla neka... to se sad kroz neku prizmu gleda, naslijeđe tog omraženog sistema. Ne znam, sve će biti bolje ako mi to srušimo, mislim glupost. Kad vidim te sve snimke koliko je on oornio, još sam tužniji jer skužiš koliko je zaista bio veličanstven i lijep. Kao i gomila toga po Jadranu. Gledali smo i betonske spavače. Sve skupa vidimo koliko društvo zanemaruje to nešto što smo imali dobro i to nekako kao da ide dalje. Najbolje što imamo, mi to rušimo.

Ostavili smo nešto politički za kraj. Imao si prije koju godinu onu pjesmu Zoka, Pravda i Just Planck, kao AI.

Je, igrao sam se s tim.

Uvjerljivo su zvučali i Plenković i Milanović.

Ja sam se malo potrudio da to bude. Ja sam snimio vokale pa sam se trudio, dok repom, da bar nekako podsjeća glas na njih. Plenkovića sam odmah pogodio jer on književno priča, ali nisam mogao Milanovića dok nisam počeo repati zagrebački jer on ustvari govori književno, ali njegov akcent je zagrebački. Tako da je zanimljivo.

Nisi imao spot, ali danas smo ih složili s njihovog današnjeg susreta. Pa molim te da pogledaš.

Dobro je. Dobro se drži.

Kako komentiraš ovaj susret državnika, predsjednik i premijer? Svatko gleda na svoju stranu.

Propustio sam ovo. Obukao sam ljetnu košulju, kao, ljeto je, gotovo je.

A što je s TBF-ćom?

Svira, radimo. Žao mi je što nije Šiljo tu isto sa mnom, kao ova pjesma Izvanredno stanje, dio tog projekta koji radimo zajedno, album će na jesen. Nastupat ćemo na INmusicu, cijeli bend je unutra, Gatuzo.

Okej, vidimo se onda možda na INmusicu, hvala ti što si bio gost Direkta.