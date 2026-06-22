Vodič za U19 Euro! Raspored i satnice svih utakmica: Hrvatska u 'skupini smrti' sa Srbijom

Nogometna pozornica Europe ovoga se ljeta seli u zelena prostranstva sjevernog Walesa, gdje će se od 28. lipnja do 11. srpnja održati Europsko prvenstvo za igrače do 19 godina. Na turniru, koji će se igrati paralelno sa Svjetskim nogometnim prvenstvom u Sjevernoj Americi, nastupa i Hrvatska koju vodi izbornik Siniša Oreščanin.

Prva utakmica, protiv Ukrajine, na rasporedu je u ponedjeljak, 29. lipnja, u 21 sat, uz prijenos na RTL2 i platformi Voyo. Druga utakmica, protiv Italije, igra se u četvrtak, 2. srpnja, u 15 sati, dok se u trećem kolu Hrvatska i Srbija sastaju u nedjelju, 5. srpnja, u 17 sati. Izravne prijenose svih nastupa hrvatskih mladih nada gledajte na RTL2 i platformi Voyo!

U19 Hrvatska za Euro Vratari: Antonio Rajić (Kustošija) Maroje Kostopeč (Lokomotiva) Braniči: Noa Mikić (Dinamo) Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva) Marko Zebić (Dinamo) Ljubo Puljić (Bayern) Roko Gabrić (Hajduk) Kristian Mandić (Nürnberg) Vezni igrači: Anđelo Šutalo (Dinamo) Matija Subotić (Lokomotiva) Pavle Smiljanić (Lokomotiva) Marko Zrilić (Heidenheim) Patrice Čović (Werder) Tomas Baković (Dinamo) Lovro Chelfi (Barcelona) Napadači: Karlo Mijo Šimić (Wolfsburg) Ivan Barić (Osijek) Dominik Šimić (Rudar Velenje) Luka Vrzić (Gorica) Bruno Durdov (Hajduk)

Hrvatska je plasman na završnicu izborila nakon deset godina čekanja, osvojivši prvo mjesto u drugom kvalifikacijskom krugu, odnosno elitnom kolu kvalifikacija, ispred Francuske. Mjesto u polufinalu osigurat će dvije najbolje reprezentacije iz skupine, a svi polufinalisti turnira izravno će se kvalificirati na Svjetsko prvenstvo U-20, koje će se 2027. godine održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. Za preostalu kartu borit će se trećeplasirane momčadi kroz dodatno razigravanje.

Okosnica U19 Hrvatske

Izbornik Siniša Oreščanin ždrijeb je ocijenio izrazito zahtjevnim. Hrvatsku u skupini očekuju dobro poznati protivnici, među njima i Srbija, koju je već svladala u prvom krugu kvalifikacija rezultatom 4-1. Okosnicu ove talentirane generacije čine braniči Ljubo Puljić (Bayern München), Marko Zebić (GNK Dinamo) i Noa Mikić (GNK Dinamo), veznjaci Anđelo Šutalo (HNK Hajduk), Lovro Chelfi (FC Barcelona) i Tomas Baković (GNK Dinamo) te napadači Ivan Barić (NK Osijek), Karlo Mijo Šimić (Wolfsburg) i Dominik Šimić (NK Rudar Velenje).

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ovaj turnir, 23. po redu u modernom formatu, ne predstavlja samo borbu za prestižni kontinentalni naslov, već je i izlog za buduće zvijezde svjetskog nogometa te ključna stanica na putu prema Svjetskom prvenstvu U-20.

Utakmice U19 Hrvatske moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Među osam najboljih reprezentacija Starog kontinenta, koje su prošle iscrpljujuće kvalifikacije, svoje je mjesto zasluženo osigurala i Hrvatska. Izabranici Siniše Oreščanina dolaze na Euro s velikim ambicijama, svjesni da ih čeka paklena konkurencija, ali i jedinstvena prilika da ispišu novu stranicu povijesti hrvatskog nogometa.

Domaćin Wales po prvi put organizira muško europsko natjecanje u ovom uzrastu, a sve je spremno za spektakl koji će se odvijati na četiri stadiona, u gradovima koji dišu za nogomet. Uzbuđenje raste, a ulozi su ogromni, jer osim europskog trona, četiri najbolje momčadi osigurat će izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će dvije trećeplasirane iz skupina voditi presudnu bitku za posljednju, petu vizu.

Domaćinstvo s dušom i velški nogometni ponos

Nogometni savez Walesa (FAW) odlučio je turnir organizirati u srcu svoje nogometne kulture, na sjeveru zemlje, daleko od vreve Cardiffa. Utakmice će se igrati u četiri grada: Wrexhamu, Bangoru, Caernarfonu i Denbighu. Svaki od ovih gradova nudi jedinstven spoj nogometne tradicije i prirodnih ljepota. Najveći stadion je Racecourse Ground u Wrexhamu, s kapacitetom od 13.341 mjesta, dom kluba koji je nedavno stekao svjetsku slavu i jedan od najstarijih međunarodnih stadiona na svijetu.

On će ugostiti ključne utakmice, uključujući i veliko finale 11. srpnja. Bangor City Stadium i The Oval u Caernarfonu, oba kapaciteta oko tri tisuće gledatelja, nude spektakularne prizore. Stadion u Bangoru smješten je s pogledom na tjesnac Menai, dok se The Oval nalazi u neposrednoj blizini povijesnog dvorca Caernarfon, stvarajući kulisu koja oduzima dah. Najmanji objekt, Central Park u Denbighu, s kapacitetom od 2.300 mjesta, upotpunjuje sliku intimnog, ali strastvenog nogometnog okruženja. Domaćini su uložili značajna sredstva u modernizaciju infrastrukture, osiguravši vrhunske terene i uvjete za mlade nogometaše. Za Wales, koji na turniru sudjeluje kao domaćin i debitant, ovo je prilika da pokaže ne samo organizacijske sposobnosti, već i strast prema nogometu koja prožima cijelu naciju.

Trnovit put do europske elite

Plasman na završni turnir Europskog prvenstva podvig je sam po sebi. Put do Walesa bio je dug i naporan, a započeo je s 53 reprezentacije koje su se borile za samo sedam mjesta uz automatski kvalificiranog domaćina. Sustav kvalifikacija sastojao se od dva kruga.

Prvi, kvalifikacijski krug, odigran je u jesen 2025. godine, nakon čega su se 28 najboljih reprezentacija plasirale u Elitno kolo. Španjolska, kao najbolje rangirana momčad, imala je privilegiju izravnog ulaska u drugi krug. Elitno kolo, odigrano u ožujku 2026., predstavljalo je posljednji i najteži filter. Momčadi su bile podijeljene u sedam skupina po četiri, a samo pobjednici skupina osigurali su vizu za Wales. Hrvatska je imala čast biti domaćin svoje skupine, što se pokazalo ključnom prednošću. U izuzetno jakoj konkurenciji s Francuskom, Švicarskom i Norveškom, Mladi Vatreni su pokazali karakter i kvalitetu. S dvije pobjede i jednim remijem, osvojili su prvo mjesto sa sedam bodova i potvrdili svoj dolazak na veliku scenu. Njihov uspjeh dobiva na težini kada se zna da su iza sebe ostavili nogometne velesile poput Francuske. Slično težak put imale su i druge reprezentacije. Srbija je, primjerice, trijumfirala u skupini s Engleskom i Portugalom, dok je Njemačka bila bolja od Austrije i Grčke. Ovaj sustav natjecanja jamči da su u Wales stigle doista najbolje i najspremnije momčadi generacije igrača rođenih 2007. godine i kasnije.

Skupina B: Hrvatska u društvu bivših prvaka. Ždrijeb održan 16. travnja u Wrexhamu podijelio je osam najboljih reprezentacija u dvije skupine. Skupina A Španjolska Njemačka Danska Wales Skupina B Hrvatska Ukrajina Italija Srbija

Skupina B: Hrvatska u društvu bivših prvaka

Ždrijeb održan 16. travnja u Wrexhamu smjestio je Hrvatsku u iznimno zahtjevnu skupinu B, koju mnogi analitičari s pravom nazivaju "skupinom smrti". Protivnici momčadi Siniše Oreščanina redom su bivši osvajači ovog natjecanja, što jamči neizvjesne i atraktivne dvoboje. Prvi protivnik Hrvatske bit će Ukrajina, 29. lipnja u Bangoru. Ukrajinci su europski naslov osvojili 2009. godine i poznati su po tehnički dotjeranom i borbenom nogometu. Tri dana kasnije, 2. srpnja, u Caernarfonu slijedi okršaj s Italijom. Talijani su dvostruki prvaci (2003., 2023.) i uvijek slove za jedne od glavnih favorita. Njihova taktička zrelost i kvaliteta u mlađim kategorijama predstavljat će najveći mogući ispit za hrvatsku obranu i vezni red. Posljednju i vjerojatno najiščekivaniju utakmicu grupne faze, Mladi Vatreni igraju 5. srpnja, također u Caernarfonu, protiv Srbije.

Srbija je trijumfirala 2013. godine, a susreti ovih dviju reprezentacija, bez obzira na uzrast, uvijek nose poseban naboj. Bit će to dvoboj koji bi mogao izravno odlučivati o putniku u polufinale. Hrvatska reprezentacija, poznata pod nadimkom Mladi Vatreni, u Wales dolazi s generacijom koja posjeduje neosporan talent. Mnogi igrači već su članovi uglednih europskih klubova, poput Ljube Puljića iz Bayerna, Leona Jakirovića iz Intera ili Lovre Chelfija iz Barcelone, što svjedoči o njihovom potencijalu. Nakon što su dva puta u povijesti osvajali treće mjesto (1998. i 2010.), navijači se nadaju da bi ova generacija mogla napraviti i korak dalje. Cjelokupan raspored utakmica dostupan je na službenim stranicama UEFA-e, a sve utakmice grupne faze započinju u različitim terminima, što omogućuje praćenje većine dvoboja.

Tko su glavni favoriti za naslov?

Prognozirati pobjednika na turnirima mlađih dobnih kategorija uvijek je nezahvalno, no nekoliko se imena nameće samo po sebi. Apsolutni vladar ovog natjecanja je Španjolska, koja je s devet naslova prvaka (od 2002.) najuspješnija nacija. "La Rojita" i ove godine dolazi s iznimno talentiranom generacijom i s pravom nosi epitet prvog favorita. Smješteni su u skupinu A, gdje će im glavni konkurent biti Njemačka, još jedan div europskog nogometa i dvostruki osvajač naslova (2008., 2014.). Njihov međusobni dvoboj u grupnoj fazi bit će prava poslastica za nogometne sladokusce. U istoj skupini su i Danska, koja je posljednjih godina konstantna na završnicama, te domaćin Wales, čija će najveća snaga biti podrška s tribina. Ipak, ne treba zanemariti ni momčadi iz "hrvatske" skupine. Italija, kao branitelj naslova iz 2023. godine, ima znanje i iskustvo osvajanja trofeja. Srbija i Ukrajina također posjeduju kvalitetu za najviše domete. Hrvatsku mnogi vide kao mogućeg "favorita iz sjene". Impresivan nastup u kvalifikacijama, gdje su nadmašili Francusku, te činjenica da posjeduju nekoliko iznimno talentiranih pojedinaca, daju im za pravo nadati se velikom rezultatu. Turniri ovog tipa često su obilježeni napadačkim nogometom, a statistike iz kvalifikacija, gdje je prosjek golova bio iznad tri po utakmici, sugeriraju da nas i u Walesu očekuje efikasan i atraktivan nogomet.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ulog veći od europskog trona

Osim borbe za titulu prvaka Europe, turnir u Walesu ima i dodatnu, iznimno važnu dimenziju. On služi kao UEFA-in kvalifikacijski turnir za Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina, koje će se 2027. održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. Pravila su jasna i surova: četiri reprezentacije koje se plasiraju u polufinale automatski osiguravaju put na svjetsku smotru. To znači da je prolazak skupine, odnosno osvajanje jednog od prva dva mjesta, apsolutni imperativ za sve momčadi s najvišim ambicijama. No, čak i za one koji ne uspiju doći do polufinala, nada i dalje postoji. Dvije trećeplasirane momčadi iz obje skupine neće odmah pakirati kofere. One će 8. srpnja u Bangoru odigrati utakmicu doigravanja, a pobjednik tog dvoboja osvojit će petu i posljednju europsku vizu za U-20 Svjetsko prvenstvo (Azerbajdžan kao sudomaćin također ima osigurano mjesto). Ovaj sustav jamči maksimalnu napetost do samog kraja grupne faze, jer će doslovno svaki bod i svaki gol biti od presudne važnosti. Borba se neće voditi samo za prolazak, već i za izbjegavanje posljednjeg mjesta u skupini, čime se otvaraju vrata za popravni ispit i ostvarenje sna o nastupu na globalnoj pozornici.

Raspored natjecanja: Hrvatska u 'skupini smrti'

Ždrijeb održan 16. travnja u Wrexhamu podijelio je osam najboljih reprezentacija u dvije skupine, a ljubitelje nogometa očekuje napet raspored od samog početka. Sva vremena su po lokalnom vremenu (jedan sat manje u odnosu na Hrvatsku).

SKUPINA A

Španjolska, Njemačka, Danska, Wales

1. kolo (28. lipnja):

16:00: Španjolska – Njemačka (Bangor City Stadium, Bangor)

19:00: Wales – Danska (Racecourse Ground, Wrexham)

2. kolo (1. srpnja):

16:00: Danska – Njemačka (The Oval, Caernarfon)

19:00: Španjolska – Wales (Racecourse Ground, Wrexham)

3. kolo (4. srpnja):

19:00: Njemačka – Wales (Bangor City Stadium, Bangor)

19:00: Danska – Španjolska (Racecourse Ground, Wrexham)

SKUPINA B

Hrvatska, Ukrajina, Italija, Srbija

1. kolo (29. lipnja):

16:00: Hrvatska – Ukrajina (Bangor City Stadium, Bangor)

19:00: Italija – Srbija (The Oval, Caernarfon)

2. kolo (2. srpnja):

16:00: Srbija – Ukrajina (Central Park, Denbigh)

19:00: Hrvatska – Italija (The Oval, Caernarfon)

3. kolo (5. srpnja):

19:00: Srbija – Hrvatska (The Oval, Caernarfon)

19:00: Ukrajina – Italija (Central Park, Denbigh)

Nokaut faza i borba za Svjetsko prvenstvo

Osim borbe za titulu prvaka Europe, turnir u Walesu ima i dodatnu, iznimno važnu dimenziju. On služi kao UEFA-in kvalifikacijski turnir za Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina, koje će se 2027. održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu. Sustav natjecanja jamči maksimalnu napetost do samog kraja, a put do finala i vize za SP izgleda ovako:

Put do svjetske smotre

Pravila su jasna: četiri reprezentacije koje se plasiraju u polufinale automatski osiguravaju put na svjetsku smotru. To znači da je osvajanje jednog od prva dva mjesta u skupini apsolutni imperativ. No, čak i za one koji ne uspiju, nada i dalje postoji. Dvije trećeplasirane momčadi iz obje skupine igrat će utakmicu doigravanja za petu i posljednju europsku vizu.

Doigravanje za 5. mjesto (8. srpnja)

15:00: Trećeplasirani iz skupine A – Trećeplasirani iz skupine B (Bangor City Stadium, Bangor)

Polufinale i finale

Dvije najbolje momčadi iz svake skupine nastavljaju borbu za europski naslov. Sustav križanja je standardan: pobjednik jedne skupine igra protiv drugoplasiranog iz druge.

Polufinale (8. srpnja)

17:00: PF1: Pobjednik skupine A – Drugoplasirani skupine B (Racecourse Ground, Wrexham)

20:00: PF2: Pobjednik skupine B – Drugoplasirani skupine A (Bangor City Stadium, Bangor)

Finale (11. srpnja)

19:00: Pobjednik PF1 – Pobjednik PF2 (Racecourse Ground, Wrexham)

Ovaj sustav jamči da će se borba voditi ne samo za prolazak, već i za izbjegavanje posljednjeg mjesta u skupini, čime se otvaraju vrata za popravni ispit i ostvarenje sna o nastupu na globalnoj pozornici. Svaki bod i svaki gol bit će od presudne važnosti.

Od 28. lipnja, oči nogometne javnosti bit će uprte u Wales, u potrazi za novim Modrićima, Ramosima i Tottijima. Za osam nacija, ovo je prilika za dokazivanje, a za hrvatske Mlade Vatrene, to je test generacije i šansa da se vrate kući s medaljom i vizom za Svjetsko prvenstvo. Put je težak, ali snovi su veliki.