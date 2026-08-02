Sramotna pjesma zasjenila borbe u Beogradu

Prvi dolazak UFC-a u Srbiju ostat će upisan u povijesne knjige. Krcata beogradska Štark Arena svjedočila je spektaklu koji je postavio nove rekorde promocije po broju prekida u prvoj rundi, no za domaću publiku večer je bila vrtuljak emocija, ispunjena euforičnim pobjedama i gorkim porazima.

Medić ispunio obećanje, Rakić siguran u debiju

Uroš Medić, glavni zagovornik dolaska UFC-a u Beograd, na najbolji je mogući način opravdao status zvijezde večeri. U glavnoj borbi protiv iskusnog Daniela Rodrigueza, "The Doctor" nije gubio vrijeme. Nakon početnog ispitivanja snaga, Medić je razornom kombinacijom udaraca, predvođenom silovitom ljevicom, poslao Amerikanca na pod. Odmah je nastavio sa udarcem u tijelo te serijom udaraca na parteru koja je natjerala suca da prekine meč nakon samo trideset sekundi.

Arena je eruptirala dok je Medić slavio svoju četvrtu uzastopnu pobjedu prekidom u prvoj rundi, potvrdivši status rastuće prijetnje u velter kategoriji. S druge strane, Aleksandar Rakić uspješno je debitirao u teškoj kategoriji. U taktički zreloj borbi protiv veterana Marcina Tybure, Rakić je kontrolirao tempo kroz sve tri runde. Iako nije bilo eksplozivnosti kao u nekim njegovim ranijim nastupima u poluteškoj, bio je osjetno brži i precizniji od Poljaka, što mu je na kraju donijelo čistu i jednoglasnu sudačku odluku. Bio je to prijeko potreban trijumf za Rakića nakon niza od četiri poraza i pozitivan početak u novoj težinskoj klasi.

Šokovi i razočaranja

Ipak, nisu svi favoriti i domaći borci imali razloga za slavlje. U sunaslovnoj borbi večeri dogodilo se veliko iznenađenje. Bivši prvak poluteške kategorije, Poljak Jan Błachowicz, doživio je težak poraz od Novozelanđanina Navaja Stirlinga. Iako je Błachowicz na početku uzdrmao protivnika, Stirling se brzo oporavio i čistom desnicom poslao legendarnog Poljaka na pod, gdje ga je završio serijom udaraca za prekid u prvoj rundi.

Domaća publika ostala je utišana i nakon mečeva Duška Todorovića i Vlaste Čepe. Todorović je u okršaju srednje kategorije poražen od Švicarca Roberta Valentina gušenjem krajem prve runde, dok je Vlasto Čepo, unatoč agresivnom početku, naletio na kontru Gilberta Urbine i bio nokautiran nakon samo jedne minute borbe. Posebno bolan bio je i UFC debi za crnogorskog borca Miloša Janičića, koji je imao glasnu podršku s tribina. Njegov meč protiv Francuza Noaha Gugnona bio je gotov za manje od devedeset sekundi. Prvi ozbiljan niski udarac nogom koji je Gugnon uputio vidno je oštetio Janičićevu nogu. Crnogorac se našao na podu, a Gugnon je iskoristio priliku, brzo prešao u dominantnu poziciju, zauzeo leđa i zaključao gušenje za ekspresnu pobjedu.

Rekordna večer puna prekida

Večer u Beogradu ostat će zapamćena i po nevjerojatnom broju brzih završnica. Prije glavnog programa, publika je vidjela čak osam borbi, od kojih je sedam završilo prekidom. Domaća borkinja Nina Nikolija Milošević oduševila je pobjedom tehničkim nokautom nad Hailey Cowan, a Jovan Leka je slavio na isti način protiv Alexandera Poppecka. Nažalost, Marina Spasić poražena je gušenjem od Stephanie Luciano već u prvoj rundi. Kada se sve zbroji, događaj u Beogradu postavio je novi UFC rekord s čak devet prekida u prvoj rundi, te najviše prekida na jednoj priredbi ukupno. Bio je to dokaz da su borci, inspirirani vatrenom atmosferom, došli pružiti pravi spektakl, a suci su te večeri imali neuobičajeno malo posla.

Odabir kontroverzne pjesme

Ipak, sportski događaj nije prošao bez kontroverzi koje su bacile sjenu na inače spektakularnu priredbu. Naime, za izlazak pred domaću publiku srpski borac Borislav Nikolić odabrao je pjesmu "Sini jarko sunce sa Kosova" Danice Crnogorčević. Pjesma ima fokus na Kosovo i njegovu važnost za srpski narod, a usputno se spominju i dva hrvatska grada - Dubrovnik i Knin, kao dijelovi Velike Srbije.

"Svi će Srbi kao Jugovići za krst časni na Kosovo ići. Da obrane zemlju blagodatnu, za krst časni i slobodu zlatnu. Od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja... Sa Avale, Lovćena i Šare, kliče Srpstvo, ustani, Lazare", glasi dio pjesme koja je emitirana pred milijunskim auditorijem. Dolazak UFC-a u Beograd tako je iskorišten za promoviranje ideologije koja nadilazi normu prihvatljivog, a ne treba pretjerano naglašavati kako je veliki borilački spektakl u regiji tako poprimio prizvuk nepotrebne nelagode.

Što se tiče događanja u oktogonu, iako je u borbu uskočio kao zamjena, Nikolić je pokazao vrhunsku spremnost te je dominirao cijeli meč, stoga nije čudo što je jednoglasno proglašen pobjednikom. Napomenimo, najveća borilačka organizacija još se nije oglasila o cijelom slučaju, a vjerojatno ni neće budući da nije upoznata s kontekstom i porukama sporne pjesme.

UFC-ov debi u Srbiji ispunio je sva očekivanja. Bila je to noć brutalnih nokauta, brzih predaja i nevjerojatne energije s tribina. Iako rezultati domaćih boraca nisu bili u potpunosti uspješni, Uroš Medić je svojoj publici dao pobjedu koju će dugo pamtiti. Postavljanjem novih rekorda i demonstracijom strasti koju regija ima za ovaj sport, Beograd je poslao snažnu poruku UFC-u da se ovdje želi i treba vratiti.