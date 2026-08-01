Znate za ovaj sport? U Beogradu letjeli šamari, a ove djevojke privukle su sve poglede

Beograd je 30. srpnja 2026. godine postao središte borilačkog svijeta, ugostivši povijesni, prvi europski događaj Power Slapa. Pod vodstvom moćnog predsjednika UFC-a, Dane Whitea, organizacija je u Beogradskoj areni održala svoj 22. po redu spektakl, privlačeći ogromnu pažnju javnosti i medija. Događaj, koji je uživo prenošen putem YouTubea, ponudio je večer ispunjenu brutalnim nokautima, spornim odlukama i krunidbom novih prvaka, potvrđujući zašto ovaj sport izaziva toliko podijeljenih mišljenja. Atmosfera u ispunjenoj dvorani bila je naelektrizirana, a publika je imala priliku svjedočiti sirovoj snazi natjecatelja iz cijelog svijeta.

Vrhunac večeri bio je meč za inauguralnu titulu prvakinje u ženskoj perolakoj kategoriji. U kavezu su se suočile Mađarica Sheena "The Hungarian Hurricane" Bathory i Meksikanka Abby "Brave" Montes. Nakon iscrpljujućih pet rundi izmjene snažnih udaraca, suci nisu imali lak zadatak. Ipak, jednoglasnom odlukom (49-44, 48-45, 48-45) pobjeda je pripala Abby Montes, koja je tako ušla u povijest kao prva šampionka Power Slapa u svojoj kategoriji. Njezina tehnička superiornost i izdržljivost presudile su u meču koji je pokazao da i žene imaju što reći u ovom surovom sportu.

U sunaslovnoj borbi, američki teškaš Damien "The Bell" Dibbell uspješno je obranio svoj pojas prvaka. U napetom revanšu protiv Doriana "Disturbing The Peace" Pereza, Dibbell je slavio većinskom odlukom sudaca (48-46, 48-46, 47-47). Meč je bio izuzetno izjednačen, a svaki je udarac odjekivao arenom, no aktualni prvak je na kraju pokazao više mirnoće i preciznosti te zadržao titulu u svom vlasništvu.

Posebnu pažnju lokalne publike privukao je nastup Nadje "Serbian Princess" Milijancevic. U svom debitantskom nastupu, nošena gromoglasnom podrškom s tribina, dominantno je svladala Robyn "The Belter" Wereshcuk. Suci su joj jednoglasno dodijelili pobjedu s impresivnih 30-25 na sve tri sudačke kartice, čime je na najbolji mogući način započela svoju karijeru u Power Slapu.

Večer je ponudila i nekoliko spektakularnih završetaka. Legendarni Rus Vasilii "Dumpling" Kamotskii, poznat po svojoj razornoj snazi, nokautirao je Dawida "Zalesa" Zalewskog u drugoj rundi. Slično je uspješan bio i Darren "The Tarantula" Godfrey koji je u srednjoj kategoriji nokautom u drugoj rundi pobijedio Daniyara "Shredera" Toktarova. U teškoj kategoriji, Adnan "The Gladiator" Alic je podijeljenom odlukom sudaca bio bolji od Djordja Tomica, dok je Louis "Razor" Robinson tehničkim nokautom u prvoj rundi zaustavio Pavola "Glitcha" Horelicana. Jedini meč koji nije završen na uobičajen način bio je onaj u poluteškoj kategoriji, gdje je Jaidan "The Koala" Fa’anana-Schultz pobijedio diskvalifikacijom Petera "The Alligator All G" Truchlika. Svi službeni rezultati Power Slap 22 pokazuju raznolikost ishoda borbi.

Događaj u Beogradu bio je više od samog natjecanja; predstavljao je strateški korak Dane Whitea i Power Slapa u osvajanju europskog tržišta. Prisutnost brojnih poznatih lica iz svijeta sporta i javnog života dodatno je potvrdila važnost ove premijere. Iako i dalje praćen kontroverzama vezanim uz sigurnost natjecatelja, Power Slap je u Srbiji pokazao da ima svoju publiku i potencijal za daljnji rast, služeći kao sjajan uvod u UFC Fight Night koji se također održao u Beogradu.