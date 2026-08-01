Maksimir je u 19. minuti zanijemio! Bad Blue Boysi ovom gestom dirnuli tisuće navijača

Nova sezona Hrvatske nogometne lige započela je na Maksimiru pobjedom branitelja naslova, no sportski rezultat ovoga je puta ostao u sjeni jednog duboko emotivnog trenutka. Dinamo je rutinski svladao Slaven Belupo s 2:0, no ono što će se pamtiti s otvaranja sezone nije igra, već dirljiva posveta s tribina koja je ujedinila cijeli stadion.

Beljo osigurao pobjedu u teškim uvjetima

U utakmici odigranoj u petak navečer, po teškim i sparnim uvjetima s temperaturom koja je u trenutku početka susreta dosezala 30 Celzijevih stupnjeva, Dinamo je od prve minute pokazao tko je gazda na terenu. Gosti iz Koprivnice teško su se nosili s pritiskom "Modrih", koji su strpljivo gradili svoje napade. Terenska nadmoć materijalizirana je u 34. minuti, kada je Dion Drena Beljo iskoristio priliku i doveo svoju momčad u vodstvo. Isti je igrač bio ključan i u nastavku utakmice. Već na početku drugog poluvremena, u 52. minuti, Beljo ponovno trese mrežu i postavlja konačnih 2:0, rješavajući pitanje pobjednika. Zbog velike vrućine, sudac je čak morao prekinuti igru kako bi se igrači osvježili, što je potez koji je publika pozdravila s razumijevanjem. Dinamo je tako upisao prva tri boda i uspješno krenuo u obranu naslova prvaka, pokazavši stabilnost unatoč zahtjevnim vremenskim prilikama. Slaven Belupo nije uspio ozbiljnije zaprijetiti, ostavivši domaćeg vratara praktički besposlenim tijekom većeg dijela susreta.

'Naš dobri Mata': Sjever se oprostio od prijatelja

Ipak, trenutak koji je obilježio večer dogodio se u 19. minuti. Tada je cijela sjeverna tribina, dom Dinamovih navijača, Bad Blue Boysa, utihnula. Preko cijele tribine razvijena je koreografija posvećena Matiji Vraniću, mladom navijaču Dinama i nogometašu NK Duga Resa, koji je krajem svibnja tragično izgubio život u prometnoj nesreći u svojoj 20. godini. Simbolika odabira minute bila je jasna - Matija je u trenutku nesreće imao 19 godina. U podnožju tribine raširen je njegov veliki portret, dok je na vrhu ograde stajao jednostavan, ali snažan natpis: "Naš dobri Mata". Istovremeno, sa Sjevera je krenula pjesma "Ja bit ću s tobom i u nebo kad uđem...", a dirljivu gestu pljeskom je ispratio ostatak stadiona, pokazavši zajedništvo u trenucima tuge. Bio je to podsjetnik da nogomet nije samo igra, već i zajednica koja diše i tuguje zajedno. Prizor je bio snažan i dostojanstven, odajući počast mladiću čiji je život prerano ugašen.

Utakmica je nakon toga nastavljena, no dojam koji je ostavila ova posveta nadmašio je sve što se događalo na travnjaku. Dinamo je uzeo bodove, ali Bad Blue Boysi su poslali poruku koja nadilazi sport – poruku o prijateljstvu, odanosti i sjećanju koje ne blijedi.

S pobjedom na otvaranju sezone, Dinamo se sada okreće europskim izazovima koji slijede. Već idućeg tjedna na Maksimir stiže Žalgiris iz Kaunasa u sklopu kvalifikacija za Ligu prvaka. Bit će to novi test za momčad, ali i susret s poznatim licem. Na klupi litavskog prvaka sjedi Željko Sopić, rođeni Zagrepčanin i deklarirani dinamovac, koji je uoči ždrijeba izjavio: "Vidio sam, svi su željeli igrati protiv nas, a ja sam htio samo Dinamo. Znao sam da ćemo igrati s njima." Njegove riječi dodaju posebnu draž nadolazećem europskom dvoboju, koji će za Dinamo biti ključan korak u pohodu na elitno europsko natjecanje.

Tako je prva večer nove HNL sezone ponudila sve: očekivanu pobjedu favorita, sjajnu individualnu predstavu i, iznad svega, trenutak ljudskosti i zajedništva koji će se pamtiti duže od bilo kojeg rezultata.