One se ne boje dubokih izreza: Uz ovakve odvažne dekoltee teško je ostati ravnodušan

Brojne slavne dame ne skrivaju da obožavaju isticati svoje obline, a duboki dekoltei već su godinama njihov omiljeni modni adut. Jennifer Lopez, Sofia Vergara i Salma Hayek samo su neke od ljepotica koje se rado pojavljuju u haljinama s odvažnim izrezima, dok im se u tome pridružuju i brojne druge zvijezde koje dobro znaju kako privući sve poglede. Bilo da je riječ o crvenom tepihu, glamuroznom događanju ili fotografiji s odmora, njihove bujne grudi često su u prvom planu, a ovakva izdanja redovito izazivaju lavinu reakcija.