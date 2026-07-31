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POGLED BJEŽI /

One se ne boje dubokih izreza: Uz ovakve odvažne dekoltee teško je ostati ravnodušan

One se ne boje dubokih izreza: Uz ovakve odvažne dekoltee teško je ostati ravnodušan
Foto: DOMINIQUE JACOVIDES/Bestimage/Profimedia
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Brojne slavne dame ne skrivaju da obožavaju isticati svoje obline, a duboki dekoltei već su godinama njihov omiljeni modni adut. Jennifer Lopez, Sofia Vergara i Salma Hayek samo su neke od ljepotica koje se rado pojavljuju u haljinama s odvažnim izrezima, dok im se u tome pridružuju i brojne druge zvijezde koje dobro znaju kako privući sve poglede. Bilo da je riječ o crvenom tepihu, glamuroznom događanju ili fotografiji s odmora, njihove bujne grudi često su u prvom planu, a ovakva izdanja redovito izazivaju lavinu reakcija.

31.7.2026.
17:29
Hot.hr
Sonia Moskowitz/Zuma Press/Profimedia
Jennifer LopezSalma HayekSofia VergaraKim KardashianKim KardashianKylie Jenner
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