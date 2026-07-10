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SLAVI ROĐENDAN /

San je svakog muškarca, a malo koja žena joj može parirati: Najizazovnija izdanja Sofie Vergare

San je svakog muškarca, a malo koja žena joj može parirati: Najizazovnija izdanja Sofie Vergare
Foto: Michael Germana/Everett/Profimedia
Sofía Vergara rođena je 10. srpnja 1972. u Barranquilli u Kolumbiji, u katoličkoj obitelji. Bila je ozbiljna i ambiciozna studentica stomatologije na Nacionalnom sveučilištu u Kolumbiji, a od diplome su je dijelila samo dva semestra kada je potpuno neočekivano krenula drugim putem.
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Sofía Vergara slavi 54. rođendan, a njezina životna priča jedna je od najzanimljivijih holivudskih transformacija. Od studentice stomatologije u rodnoj Kolumbiji do najplaćenije televizijske glumice na svijetu, Vergara je prošla put ispunjen velikim uspjesima, ali i teškim životnim izazovima. Karijeru je započela sasvim slučajno, nakon što ju je na plaži otkrio fotograf, a reklama za Pepsi otvorila joj je vrata svijeta mode i televizije. Danas je milijuni gledatelja pamte kao neodoljivu Gloriju iz serije "Moderna obitelj", uloge koja ju je lansirala među najveće zvijezde Hollywooda i donijela joj brojne nominacije za najprestižnije nagrade.

No, iza njezina osmijeha i glamuroznog imidža krije se priča o nevjerojatnoj snazi i upornosti. Nakon obiteljske tragedije preselila je u SAD, izborila se s dijagnozom raka štitnjače, a uz glumačku karijeru izgradila i uspješno poslovno carstvo. 

10.7.2026.
6:00
Hot.hr
Joe Martinez/PictureLux/Profimedia
Sofia VergaraRođendanSeksipil
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