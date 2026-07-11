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SVJETSKI DAN /

Koliko točnih odgovora možeš imati na kvizu o stanovništvu svijeta? Pazi jer su pitanja teška

Koliko točnih odgovora možeš imati na kvizu o stanovništvu svijeta? Pazi jer su pitanja teška
Foto: Net.hr
Započnimo s jednim lakim pitanjem...
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Malo je priča koje se mogu mjeriti s dinamičnim razvojem ljudske populacije. Od prvih naselja do današnjih megagradova, preko demografskih eksplozija i neočekivanih padova, čovječanstvo nudi beskrajnu statističku simfoniju koja nas fascinira. No, koliko zaista znamo o njoj? Iza svakog grafikona, postotka i prognoze krije se složena dinamika društva, migracija, starenja i rasta te temelji na kojima se planira budućnost svijeta. Mislite li da znate koja je najmnogoljudnija država, gdje živi najmlađe stanovništvo ili zašto se rast populacije usporava?

11.7.2026.
21:19
Webcafe.hr
Shutterstock
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