Koliko točnih odgovora možeš imati na kvizu o stanovništvu svijeta? Pazi jer su pitanja teška

Malo je priča koje se mogu mjeriti s dinamičnim razvojem ljudske populacije. Od prvih naselja do današnjih megagradova, preko demografskih eksplozija i neočekivanih padova, čovječanstvo nudi beskrajnu statističku simfoniju koja nas fascinira. No, koliko zaista znamo o njoj? Iza svakog grafikona, postotka i prognoze krije se složena dinamika društva, migracija, starenja i rasta te temelji na kojima se planira budućnost svijeta. Mislite li da znate koja je najmnogoljudnija država, gdje živi najmlađe stanovništvo ili zašto se rast populacije usporava?