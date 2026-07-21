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OSJEČKE ZVIJEZDE /

Galerija koja će se dugo pregledavati: Izdvojili smo 25 fotografija legica s Kopike

Galerija koja će se dugo pregledavati: Izdvojili smo 25 fotografija legica s Kopike
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
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Posljednjih mjesec dana osječka Kopika bila je jedno od najpopularnijih mjesta za bijeg od ljetnih vrućina. Uz osvježenje u bazenima i dobru atmosferu, pažnju su privukle i brojne legice koje su uživale u sunčanim danima, druženju i ljetnim izdanjima. Donosimo galeriju 25 zgodnih djevojaka koje su tijekom proteklih tjedana snimljene na omiljenom osječkom kupalištu.

 

Legice na Dravi fotografirao je Ivica Benić za SiB.net.hr

 

 

21.7.2026.
11:34
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
OsijekKopikaLegice Dana
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