Galerija koja će se dugo pregledavati: Izdvojili smo 25 fotografija legica s Kopike

Posljednjih mjesec dana osječka Kopika bila je jedno od najpopularnijih mjesta za bijeg od ljetnih vrućina. Uz osvježenje u bazenima i dobru atmosferu, pažnju su privukle i brojne legice koje su uživale u sunčanim danima, druženju i ljetnim izdanjima. Donosimo galeriju 25 zgodnih djevojaka koje su tijekom proteklih tjedana snimljene na omiljenom osječkom kupalištu.

Legice na Dravi fotografirao je Ivica Benić za SiB.net.hr